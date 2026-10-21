'역시 대한민국 태권도 간판' 주정훈, 최악의 몸상태에도 장애인아시안게임 2연패 청신호..."어머니 보고 긴장감 풀려"

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]대한민국 태권도 간판 주정훈(32·춘천시장애인체육회)이 장애인아시안게임 2연패를 향해 나아갔다. 최악의 몸상태에서 힘이 되어준 건 가족이었다.

주정훈은 21일 일본 나고야의 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 남자 태권도 -80kg급(스포츠등급 K44) 준결승에서 돔바예프 누를란(카자흐스탄)을 2대0(2-0, 8-8)으로 제압하고 결승에 올랐다. 결승 상대는 세계랭킹 3위의 바흐트 알리레자(이란)다.

세계랭킹 1위인 주정훈은 이번 대회에서 장애인아시안게임 2연패에 도전한다. 2023년 열린 항저우 대회에서 대한민국의 유일한 태권도 금메달을 획득하며 종주국의 자존심을 지켰다. 아시아 최고에 오른 뒤 주정훈은 패럴림픽 금메달을 목표로 멈추지 않고 전진하고 있다. 2024년 파리패럴림픽에서 은메달을 차지한 그는 2028년 LA패럴림픽을 바라보고 있다. 2년 후에 있을 패럴림픽을 앞두고 주정훈은 다시 한번 아시아 제패를 위해 나섰다.

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8강에서 주정훈의 상대는 세계랭킹 49위의 이스마엘 모하메드(이라크)였다. 경기 초반 서로 치열하게 발을 뻗었지만 점수가 나오지 않았다. 주정훈은 선제 2점을 허용했지만 곧바로 2점을 만회했다. 침착하게 기회를 엿보더니 2점을 추가해 역전했다. 막판 3점을 가져오면서 7-4로 1라운드를 가져왔다.

2라운드 시작부터 돌려차기로 4점 플레이를 만들었다. 몸이 풀린 주정훈은 계속해서 점수를 추가했다. 1라운드보다 훨씬 수월하게 경기를 풀어가면서 순식간에 10-2로 격차를 벌렸다. 승기를 잡고도 계속 공격을 시도하면서 14-3으로 승리했다. 2대0의 완승이었다.

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세계랭킹 8위의 누를란과의 준결승전. 세계적인 선수끼리의 경쟁답게 쉽게 점수가 나오지 않았지만 1분 만에 주정훈이 뒷발로 2점을 가져왔다. 살얼음판 승부에서 웃은 건 주정훈이었다. 2-0으로 1라운드를 따냈다.

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사진제공=대한장애인체육회

2라운드에서 2점을 허용하자마자 곧바로 동점 발차기를 적중시켰다. 계속된 앞발 싸움에서 주정훈이 2점을 더 가져오며 4-2로 역전했다. 하지만 다시 동점. 주정훈은 30초를 남기고 돌려차기로 4점을 획득했다. 상대가 휘청일 정도의 강력한 발차기가 제대로 통했다. 막판에 누를란이 4점을 쫓아와 8-8로 끝난 2라운드였지만 회전 기술로 점수를 획득한 주정훈이 승자가 됐다.

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경기 후 주정훈은 "나고야 와서 체해서 약을 먹었다. 어제까지도 설사를 너무 많이 해서 살도 너무 많이 빠지고, 다리에 힘도 없었다. 오늘에서야 조금 괜찮아졌지만 평소보다 힘도 없고, 많이 힘들다"며 몸상태가 좋지 않다고 밝혔다.

몸상태가 최악이지만 힘이 된 건 어머니였다. 평소 대회에 가족을 잘 초청하지 않지만 이번 대회에서는 어머니와 형이 경기장을 찾았다. 어머니는 아들의 경기를 두 손 모으고 기도하며 경기를 지켜봤다. 주정훈은 "경기장 입장할 때부터 어머니를 찾았다. 어머니를 보는 순간 저를 웃으며 반겨주셔서 긴장감이 조금 풀렸다"고 했다.

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가족의 응원에 힘입어 2연패까지는 딱 한 걸음 남았다. "생각했던 것보다 점수도 잘 안 들어간다. 발차기가 제가 차던 느낌도 아니"라며 "조금 쉬고 난 후에 체력이 충전되면 전략이 생길 수도 있는데, 지금 심정으로는 화려한 기술보다는 정석적인 발차기를 집중력 있게 끝까지 차는 것"이라고 했다. 나고야=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com