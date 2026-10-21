생일날 동메달에도 눈물…역도 김형희 "2등 하려고 왔는데..."

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]여자 역도의 베테랑 김형희(53·서울특별시청)가 53번째 생일에 장애인아시안게임 동메달을 목에 걸었다.

김형희는 21일 일본 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임역도 여자 67㎏급에서 107㎏을 들어 출전 선수 7명 가운데 3위에 올랐다.

2018년 인도네시아 대회에서 107㎏, 2023년에 열린 항저우 대회에서 111㎏으로 동메달을 따냈던 김형희는 3회 연속 입상했다.

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힘찬 기합과 함께 경기를 시작한 김형희는 1차 시기에서 104㎏을 무리 없이 들어 올렸고, 2차 시기에서도 107㎏을 드는 데 성공했다. 은메달은 마지막 시기에서 갈렸다.

인도의 카스투리 라자마니가 3차 시기에서 108㎏을 성공하자 김형희는 109㎏에 도전했다. 큰 기합을 외치고 자세를 잡은 김형희는 바벨을 들어 올렸지만, 비디오 판독 끝에 실패 판정을 받아 동메달로 경기를 마쳤다.

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규정상 바를 가슴에 내린 뒤 움직임을 멈춰야 하는데, 이 정지 동작을 인정받지 못한 것이다. 금메달은 127㎏을 기록한 루흐쇼나 우크타모바(우즈베키스탄)가 차지했고, 라자마니는 김형희보다 1㎏을 더 들어 은메달을 가져갔다.

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김형희는 직장에 다니던 1995년 교통사고로 장애인이 됐고, 2007년 지인의 권유로 역도를 시작했다. 2016 리우데자네이루 대회부터 2024 파리 대회까지 패럴림픽에도 세 차례 연속 출전했다. 리우에선 세 차례 시기 모두 실패했지만, 2021년에 열린 도쿄 대회에서는 111㎏으로 5위에 올랐다.파리에선 왼쪽 어깨 수술을 이겨내고 출전해 95㎏으로 9위를 기록했다.

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경기 후 취재진과 만난 김형희는 "너무 슬프다. 기분이 안 난다. 그래도 기분 좋은 마음으로 해야 하는데 어렵다"고 말한 뒤 눈물을 보였다. 2024 파리 패럴림픽 출전을 앞두고 왼쪽 어깨 수술을 받았고, 지금도 통증이 남아 있다. 김형희는 "수술 이후 상태가 좋아졌지만 여전히 아프다"며 "훈련 땐 110∼111㎏을 들었다. 실제 대회 때 그만큼 들어올리기 위해선 연습을 더 많이 해야 할 것 같다"고 말했다. 나고야=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com