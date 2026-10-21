스포츠와 잡은 진로 탐색의 기회, 더 자라나는 삼척 청소년의 꿈...스포츠멘토링 진로캠프와 함께 커진 삼척의 미래

사진제공=KOREA3X3

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[스포츠조선 이현석 기자]스포츠와 함께 잡은 진로 탐색의 기회, 강원 삼척시의 미래도 함께 커졌다.

'꿈을 Job Go(잡고), 미래를 It Go(잇고)!' 저마다 꿈의 씨앗을 품은 40여명의 삼척 지역 중고등학생들이 서울대 호암교수회관에 모였다. 삼척시 청소년들이 진로를 찾아가는 과정에 하나의 줄기가 된 스포츠멘토링 진로캠프, '2026 삼척시 청소년 진로캠프'는 16일부터 진행된 2박3일의 여정을 통해 자라나는 꿈들이 줄기를 뻗어나갈 길을 찾아주는 시간이었다.

지역 도시들에 닥친 현실, 인구 소멸은 지방자치단체들의 큰 고민거리다. 삼척의 상황도 크게 다르지 않다. 30만명의 인구를 자랑하던 도시는 2025년 기준 6만932명으로 줄었다. 삼척시는 고민의 해결책으로 스포츠를 택했다. 문화체육관광부의 2025년 지역 자율형 생활 체육활동 지원 사업에 '삼척 3대3농구 스포츠케이션 사업'을 공모하여 선정됐다. KOREA3X3이 주최, 주관하고, 삼척시와 문화체육관광부가 후원하는 행사로 성장했다.

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인구정책과 교육정책을 동시에 실현하는 사업 모델을 구축했다. 스포츠베케이션, 스포츠에듀케이션, 스포츠컨벤션, 총 세 가지 세부 사업으로 구성된 스포츠케이션 사업 중 스포츠멘토링 진로캠프는 스포츠에듀케이션 사업의 일환이다. 현재가 아닌 미래, 삼척시에서 꽃을 피울 어린 떡잎들의 미래를 지원하고자 계획됐다. 올해로 벌써 4년 차, 삼척 청소년들이 서울을 방문해 진행되는 캠프다. 대단한 참여 열기를 자랑하며 지역 간 교육 불균형을 해소하고 삼척 청소년들에게 진로 탐색 교육과 동기를 부여하는 하나의 장으로 자리 잡았다. 인구 소멸 현실 해결 방안이 될 수 있는 삼척 청소년들의 꿈이 서울과 삼척을 오가며 자라날 교육 기회를 마련했다.

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단순한 정보 전달식 진로 교육에 그치지 않는다. 직접 찾아가서, 체험하는 체험형 방식을 구축했다. 학생들이 자기 이해를 바탕으로 대학·전공 및 직업세계를 직접 경험하고, 대학생 멘토와 지속적으로 소통하며 '나만의 꿈'을 구체화할 수 있는 체계를 갖췄다. 학생들을 위한 프로그램의 짜임새도 세밀하다. 전공별 진로 특강 등을 통해서 여러 계열에 대한 실질적인 조언과 진로의 방향을 고민할 기회도 제공했다. 전문적인 교육 과정을 거친 여러 계열의 멘토와 쌓아가고, 관심 전공을 선택해 구체화해 보는 시간은 삼척 청소년들의 꿈의 높이를 키웠다.

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이 과정에서 스포츠도 학생들의 강점, 역할을 발굴하고, 협력과 도전의 경험을 쌓는 매개체가 됐다. 이번 캠프에서 학생들은 서울대 체육 관련 시설을 찾아 공동체 활동과 진로 활동을 경험했다. '스몹(스포츠 체험 놀이터)'을 방문, 신체 활동을 통해 진로 핵심 역량을 기르는 시간도 가졌다. 고양 소노 아레나에선 스포츠 문화와 산업 직업군의 현장도 직접 경험했다. 삼척 청소년들의 관심과 진로를 뻗어나가게 해주는 힘으로서 역할을 했다.

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캠프를 마친 학생들의 표정에는 꿈에 한발 다가선 미소가 가득했다. 청아중학교 신현규(14)는 "TV로만 보던 경기를 직접 봤다. 정말 인상 깊었다"며 "진로는 어떤 정답이 아닌 나만의 방향을 만들어가는 과정이라고 생각했다. 여러 시도를 해보며 나에게 알맞은 길을 찾는 것이 중요하다, 이런 시도들 중에 관심이 생기는 것이 있다면 파고들어서 전공과 직업을 정하고 싶다"고 했다. 동급생인 정소율은 "나중에 커서 이런 좋은 환경에서 공부하고 싶다고 느꼈다. 1대1 멘토링을 통해 공부 방법을 배웠으니 실천해 보겠다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com