"잘하고 싶다는 마음에 몸이 굳었다"...양궁 여복식 김옥금·이은희, 중국에 막혀 '금 좌절 노메달'

사진제공=대한장애인체육회

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[오카자키=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]"잘하고 싶다는 마음에 몸이 많이 굳어버렸던 것 같습니다."

한국 장애인 양궁 대표팀의 맏언니 김옥금(66·광주광역시청)과 이은희(56·대구시장애인체육회)가 장애인아시안게임 금메달을 놓쳤다. 이은희는 자신의 부진에 아쉬움을 감추지 못했고, 김옥금도 파트너와 함께 금빛 화살을 쏘지 못한 데 안타까움을 드러냈다.

김옥금·이은희 조는 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 양궁 W1 여자복식 결승에서 중국의 천멍칸·왕리야 조에 세트 점수 1대대5(30-32, 33-33, 30-36)로 패했다. 이번 대회 W1 여자복식에는 한국과 중국만 출전해 대회 조직위는 승리한 중국만 금메달을 수상했고, 한국은 메달 획득에 실패했다.

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경기 초반부터 두 선수 모두 기대했던 점수를 내지 못했다. 1세트에서 이은희가 6점을 두 차례 쏘는 등 흔들렸고, 김옥금이 8점과 10점을 기록하며 분전했지만 한국은 30-32로 세트를 내줬다. 2세트에서도 한국은 이은희가 두 번째 화살에서 6점에 그쳤다. 김옥금이 마지막 화살을 10점으로 쏴 33점을 확보했다. 중국이 마지막 슈팅에서 시간에 쫓겨 5점을 쏘면서 한국은 33-33으로 동점을 이뤄 세트 점수 1점을 얻었다. 하지만 한국은 마지막 역전 기회를 살리지 못했다. 3세트에서도 이은희는 7점을 두 차례 쏘는 데 그쳤고, 김옥금도 9점과 7점을 기록했다. 한국은 30-36으로 밀리며 끝내 승부를 뒤집지 못했다.

경기 도중 바람이 강해지기도 했지만, 이은희는 날씨보다 자신의 자세와 긴장 조절을 문제로 꼽았다.

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이은희는 경기 뒤 "스탠스를 잘 잡았어야 했는데 그런 부분도 부족했던 것 같다"며 "긴장을 좀 덜 했어야 했다. 잘하고 싶다는 마음에 몸이 많이 굳어버렸던 것 같다"고 말했다. 언니와 함께 금메달을 따겠다는 기대가 컸던 만큼 자신의 경기력에 대한 아쉬움이 컸다.

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한국 선수단 최고령인 김옥금 역시 아쉬운 마음을 숨기지 않았다. 그는 "많이 서운하다"며 "가진 기량을 충분히 발휘하지 못했다"고 돌아봤다. 다만 곧바로 혼성 단체 준결승을 치르는 만큼 긴 인터뷰 대신 남은 종목에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

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이들은 지난해부터 호흡을 맞추기 시작했다. 첫 합을 맞춘 뒤 광주 세계장애인양궁선수권대회 복식에서 금메달을 합작하며 경쟁력을 확인했고, 이번 대회에서도 정상에 도전했다. 서로의 장점을 잘 알고 있는 파트너였지만, 이번 결승에서는 긴장 속에 평소 기량을 충분히 보여주지 못했다.

김옥금은 이어 열리는 혼성 단체전 준결승에서 박홍조(43·서울시청)와 함께 호흡을 맞춰 경기한 뒤 승리하면 결승전까지 치른다. 항저우 대회에 이어 이 종목 2연패에 도전한다. 김옥금은 "남은 경기에서 좋은 결과를 내겠다"는 각오를 밝혔다.

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이은희도 자신의 부진을 돌아보며 더 발전하겠다는 의지를 드러냈다.

오카자키=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com