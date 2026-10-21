ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회, 한국에서 열린다...11월 20∼22일 목동서 개최

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[스포츠조선 이현석 기자]세계 최정상급 쇼트트랙 선수들이 펼치는 스피드와 전략의 대결이 대한민국 서울에서 열린다.

대한빙상경기연맹은 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회가 11월 20일부터 사흘간 서울 목동 아이스링크에서 열린다고 21일 밝혔다. 쇼트트랙 월드투어는 세계 정상급 선수들이 참가하는 대회로 이번 시즌 7차례 대회가 치러진다.

오는 23∼25일 캐나다 밴쿠버에서 1차 대회, 10월 30∼11월 1일 캐나다 몬트리올에서 2차 대회가 치러지는 가운데 3차 대회는 목동 아이스링크에서 펼쳐진다. 대한민국 대표팀은 홈 팬들의 뜨거운 응원을 바탕으로 안방에서 메달 획득에 도전한다. 김길리, 최민정, 이정민 등을 비롯한 정상급 선수들이 가득한 대한민국 대표팀은 세계적인 선수들과 치열한 경쟁을 펼치며 쇼트트랙 강국의 저력을 보여줄 예정이다.

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빙상연맹은 이번 대회를 맞아 K팝 콘텐츠와 연계한 다채로운 행사도 기획하고 있다. 대회 입장권은 오는 23일 오후 2시부터 티켓링크를 통해 판매된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com