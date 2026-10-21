"나 살았다"... 마지막 공으로 역전승, 최아영 보치아 동메달

사진=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단] 보치아 국가대표 최아영(36·EY한영)이 처음 출전한 아시안패러게임에서 값진 동메달을 목에 걸었다. 3-4로 끌려가던 마지막 엔드, 마지막 공 하나로 승부를 뒤집었다.

최아영은 21일 일본 아이치현 나고야시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 보치아 여자 개인전(스포츠등급 BC2) 동메달결정전에서 말레이시아의 아니스 아브린다를 4엔드 합산 점수 5대4(2-0 1-0 0-4 2-0)로 꺾었다.

보치아는 중증장애인을 위해 고안된 스포츠다. 선수들은 가로 6ｍ, 세로 12.5ｍ 크기의 경기장에서 빨간색 공 6개와 파란색 공 6개를 표적구에 던져 승부를 가른다. 각 엔드 종료 시점에서 상대보다 가깝게 던진 공 개수대로 1점씩 얻는다.

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출발은 순조로웠다. 1엔드 마지막 공을 표적구와 상대의 가장 가까운 공 사이에 넣어 2점을 따낸 최아영은 2엔드에서도 1점을 보태 3-0으로 앞서갔다. 하지만 3엔드에서 흔들렸다. 동료들이 연신 "최아영 화이팅"을 외쳤지만, 상대가 표적구 주변에 공을 촘촘히 모으면서 한꺼번에 4점을 내줬다. 스코어는 3-4로 뒤집혔다.

4엔드에서 최아영의 집중력이 빛났다. 첫 공을 표적구 바로 옆에 붙인 뒤 상대의 연이은 견제를 버텨냈고, 상대가 더 가까운 자리를 차지하자 표적구를 정확히 맞춰 이동시키면서 판을 뒤집었다. 상대의 네 번째 공이 오히려 최아영의 공을 표적구 쪽으로 밀어주는 행운도 따랐다. 네 번째 공을 상대 공과 표적구 사이 좁은 틈에 밀어 넣자, 동료들 사이에선 "굿샷!"이 터져 나왔다.

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최아영이 다섯 번째 공까지 던진 뒤 표적구에 가장 가까운 공은 최아영의 것이었지만, 이대로 마치면 1점만 얻을 수 있었다. 연장전인 '타이브레이크 엔드'를 눈앞에 둔 순간, 최아영의 마지막 공이 상대 공보다 안쪽을 파고들며 1점을 더했다. 경기 내내 쓰고 있던 검은색 마스크를 벗은 최아영은 그제야 함박웃음을 지었다.

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최아영은 앞서 열린 준결승에서 인도네시아의 기스하 자야나에게 패해 결승 문턱에서 멈췄다. 그는 경기 후 "준결승에서 승리하는 것을 목표로 하고 있었는데, 메달을 따기는 했지만 동메달이어서 좀 아쉽다"고 말했다. 준결승 패배 후 "안 되더라도 해보자는 마인드"로 동메달결정전에 임했다고 한다. 승리를 확정짓는 마지막 공을 던진 뒤 어떤 기분이었는지 묻자 "'나 살았다'라고 생각했다"며 웃었다.

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뇌병변장애를 가진 최아영은 특수학교에 다니던 시절 체육 교사의 권유로 보치아를 시작했다. 10여 년간 꾸준히 보치아를 해오다 지난해 처음 태극마크를 달았다. 이후 국제무대에서 빠르게 두각을 드러냈다. 지난해 어깨 부상으로 운동을 내려놓고 싶을 만큼 힘든 시기를 겪었지만, 그해 서울 월드보치아컵에서 금메달을 따냈다. 올해 몬트리올 월드보치아컵에서도 정상에 올랐다.

최아영의 대회는 아직 끝나지 않았다. 22일부터 정성준(48·현대로템), 서민규(21·안산시장애인체육회)와 BC1/BC2 혼성 단체전에 나선다. 그는 "단체전은 동메달 이상을 목표로 열심히 해보겠다"고 각오를 다졌다.

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시선은 2028년 LA패럴림픽으로도 향한다. 첫 패럴림픽 출전을 목표로 하느냐는 질문에 그는 "네, 열심히 하고 있어요"라고 답했다. 그가 스스로 붙인 수식어는 '대한민국 BC2 여자 새로운 희망'이다. 나고야=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com