전 국가대표 강희원, 프로볼링 데뷔 3년만 눈물의 첫 우승

사진제공=KPBA

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[스포츠조선 김영록 기자] 전 국가대표 강희원(29기·팀 DSD)이 프로 데뷔 3년 만에 첫 우승을 차지하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

강희원은 21일 화성 마인드볼링장에서 열린 '2026 브런스윅컵 프로볼링대회' 결승전에서 이명훈(15기·팀 브런스윅)을 258 대 207로 물리치고 정상에 올랐다.

강희원은 결승전 초반부터 완벽한 투구 라인을 앞세워 스트라이크 행진을 펼쳤다. 1프레임을 시작으로 연거푸 스트라이크를 만들어내면서 주도권을 잡았고, 이명훈이 스플릿을 범한 사이 점수 차를 50핀 이상 벌렸다. 스트라이크는 6프레임까지 6배거로 이어져 한 때 60핀 이상 리드를 잡았고, 실수만 나오지 않는다면 사실상 승리가 유력했다. 결국 51핀 차 대승을 거두면서 파이널 진출 3번째 만에 감격의 첫 우승을 거머쥐었다.

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강희원은 "파이널 레인이 생각보다 어렵더라. 특히 좌측 레인이 많이 도는 느낌이 있어 결승전에서는 볼을 교체했고, 투구 라인 역시 길게 잡았다. 덕분에 스트라이크 라인이 만들어졌고, 좋은 투구를 선보일 수 있었다. 아내(이나영 프로)가 먼저 프로 우승을 차지해 나 역시 꼭 우승을 하겠다는 생각이 있었다. 간절했던 만큼 지금의 우승이 너무 기쁘고 소중하다. 앞으로도 더 많은 우승을 차지할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 우승요인 및 소감을 말했다.

강희원은 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 금메달리스트 출신으로, 2024년 프로로 데뷔했다.

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한편 슛아웃 1경기에서는 이명훈이 극적인 승리를 거두고 결승에 진출했다. 이명훈은 마지막 10프레임서 정민석이 스플릿을 범한 덕분에 가까스로 역전에 성공했다. 최종 206점을 기록한 이명훈은 202점의 정민석(25기·팀 MK글로리아)과 175점의 전주석(29기·(주)진승인터내셔널), 그리고 158점의 이종연(18기·팀 수원박이비인후과)을 제압했다.

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슛아웃 2경기에서는 마지막까지 손에 땀을 쥐는 접전이 펼쳐진 가운데 강희원이 결승 진출에 성공했다. 강희원은 6~8프레임 터키를 앞세워 204점을 기록해 192점의 서준형(21기·팀 삼호테크)과 189점의 황호길(시니어프로), 그리고 184점의 김정현(19기·팀 삼호테크)을 물리쳤다.

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이밖에 단체전에서는 팀 디에이치하이텍(김승민·오세완·이재민)이 창단 첫 우승을 차지했다. 팀 디에이치하이텍은 결승전에서 8배거 포함 스트라이크 10개를 앞세워 팀 브런스윅(서정환·곽민상·김태환)을 257 대 224로 제압하고 우승을 거머쥐었다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com