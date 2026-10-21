처음 모신 어머니 앞에서 은메달 딴 자랑스러운 아들, '태권도 간판' 주정훈 "기분이 나쁘지는 않네요"

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]대한민국 태권도 간판 주정훈(32·춘천시장애인체육회)이 장애인아시안게임 2연패 도전에 아쉽게 실패했다. 하지만 그는 어머니에게 자랑스러운 아들이었다.

주정훈은 21일 일본 나고야의 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 남자 태권도 -80kg급(스포츠등급 K44) 결승전에서 세계랭킹 3위의 바흐트 알리레자(이란)에게 0대2(2-6, 6-12)로 패배했다.

3년 전 주정훈은 장애인아시안게임을 통해 아시아 최강의 자리에 올랐다. 패럴림픽에서 2회 연속 동메달에 그친 아쉬움을 풀기 위해 선수 생활을 이어가고 있다. 2028년 LA패럴림픽에서 금메달에 도전하는 그는 다시 한번 아시아 제패를 위해 나섰다.

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그러나 악재가 발생했다. 준결승 후 주정훈은 몸상태가 나쁘다고 고백했다. 그는 "나고야 와서 체해서 약을 먹었다. 어제까지도 설사를 너무 많이 해서 살도 너무 많이 빠지고, 다리에 힘도 없었다. 오늘에서야 조금 괜찮아졌지만 평소보다 힘도 없고, 많이 힘들다"고 했다. 감기까지 겹치면서 훈련도 제대로 못하고 대회에 임했다.

무거운 몸으로 결승 무대에 올랐다. 시작한 결승전, 알리레자가 시작부터 연속 2점을 차지하면서 승기를 잡았다. 주정훈은 밀린다고 서두르지 않고 때를 기다렸다. 하지만 추가 실점이 나오며 1라운드는 2-6으로 내주고 말았다.

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2라운드는 먼저 득점했다. 하지만 컨디션이 떨어지며 집중력이 흐려졌다. 3번 연속 감점 점수를 내줬다. 알리레자의 발차기까지 허용하며 2-7까지 점수가 벌어졌다. 컨디션 영향인지 주정훈다운 경기력이 나오지 않았다. 결국 6-12로 패배하며, 은메달에 만족해야 했다.

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주정훈은 "솔직히 오늘 경기 전부 100%가 아닌 상태였다. 어떻게 보면 운이 좋았다. 훈련을 남한테 부끄럽지 않을 정도로 열심히 했기 때문에 이 정도 결과라도 나왔다고 생각한다"고 소감을 전했다. "감기나 배탈이 없었으면 더 좋은 경기력을 보여줬을 텐데, 오래 운동했지만 그 부분까지 컨트롤하기엔 어렵다. 그 점이 아쉽다. 상대가 더 잘 준비하고 나왔다"고 덧붙였다.

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원래 대회에 가족을 부르지 않는 주정훈이지만 이번 대회에 어머니와 형이 응원을 왔다. 어머니 앞에서 금메달을 따지 못한 아쉬움보다 은메달을 딴 아들의 모습을 보여주고 싶었던 그다. "아무래도 겨루는 종목이라 다치면 (어머니가) 걱정을 많이 하셔서 초대를 안했다"며 "이번 경기에서 웃으면서 반겨주셔서 앞으로 기회가 되면 모시겠다. 어머니가 온 대회에서 은메달이라 기분은 나쁘지 않다"고 했다.

주정훈은 태권도 간판이라는 부담감과 책임감을 막중하게 느끼고 있었다. "점심 먹을 때 후배들한테 '형이 국가대항전이 3번째인데, 너희들 때문에 부담감을 너무 느낀다'고 놀렸다. 사실 첫날도, 둘째 날도 부담이 너무 커서 자기 전에 식은땀이 났다. 선수로서 숙명일 수 있지만 동생들이 더 잘해준다면 저도 부담감을 다음 시합부터 덜어낼 수 있지 않을까"라고 했다. 후배들이 하루빨리 성장해주길 바라는 진심이었다.

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또한 주정훈은 대회를 준비하면서 은퇴를 고민하기도 했다고 털어놨다. 그는 "LA를 갈까, 가지 말까를 두고 하루마다 생각이 달라진다"면서도 "선수를 오랫동안 했고, 부상이 누적되면서 좋아하는 태권도를 못하는 날이 많아졌다. '그만두고 지도자를 해서 후배들을 봐줘야 할까' 이런 생각이 들기도 했다"고 말했다.

하지만 이번 결승전이 또 주정훈의 심장에 불을 질렀다. "지금 여기 계신 모든 관계자분들이 제가 결승전에 올라갔다고, 저를 위해 모든 걸 다 해주는 걸 보고 '이 맛에 내가 운동하지. 나는 아직까지 누군가에게 관심을 받고 도움을 받는 걸 좋아하는구나'라는 걸 느꼈다. 동생들도 더 책임감 있고 한국을 대표하는 자랑스러운 선수라는 걸 머리 위에 박아놓고 모든 시합을 임했으면 한다"고 했다.

나고야=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com