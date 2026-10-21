25분 OK! '세계 최강' 안세영 압도적 실력 과시…62승1패→프랑스오픈 3연속 우승 정조준 '21년 만의 새 역사 도전'

사진=EPA 연합뉴스

안세영 '숨 고르기' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 8강전. 한국 안세영이 태국 라차녹 인타논과의 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 압도적 실력을 선보였다.

안세영은 21일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 아말리 슐츠(덴마크·세계 45위)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 32강전에서 게임스코어 2대0(21-6, 21-4)으로 이겼다. 승리까지 걸린 시각은 단 25분이었다. 이로써 안세영은 올 시즌 62승1패를 기록했다. 46연승을 질주하며 10번째 정상 등극을 향해 시동을 걸었다.

대회 전 우여곡절이 있었다. 안세영은 지난 18일 열린 야마구치 아카네(일본·세계 3위)와의 덴마크오픈(슈퍼 750) 결승전에서 부상 우려를 낳았다. 그는 3게임 2-5 상황에서 수비하던 중 오른발이 미끄러진 뒤 아킬레스건 통증을 호소했다. 안세영은 부상 투혼을 발휘해 덴마크오픈 대회 2연패이자 올 시즌 9번째 개인전 금메달을 목에 걸었다. 그는 덴마크오픈이 우승 뒤 "컨디션이 좋지 않다. 코트 상태가 좋지 않아서 미끄러졌다. 몸 상태를 확인하고 트레이너와 상의한 후 어떻게 할지 결정하겠다"라고 밝히기도 했다.

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안세영은 걱정을 깨고 프랑스오픈 무대에 올랐다. 변수가 발생했다. 첫 번째 대결 상대가 바뀐 것이다. BWF는 '직전 덴마크오픈에서 부상한 미야자키 토모카(일본)가 결국 기권했다. 이로 인해 시드 배정에 변동이 생겼다. 푸살라 신두(인도)가 미야자키 대신 하위권에 배치됐다. 이에 따라 신두가 톱시드인 안세영과의 1라운드 대결을 피했다. 여자단식 역대 최다 우승 기록을 세운 안세영은 슐츠를 상대로 타이틀 방어에 나선다'고 전했다.

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안세영은 예상치 못한 상황 속에서도 흔들리지 않았다. 슐츠를 상대로 압도적 기량을 자랑했다. 불과 25분 만에 승리를 거머쥐었다. 상대에게 단 단 10포인트만 내주는 매서운 힘을 보여줬다.

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안세영은 대회가 열리는 파리와 특히 인연이 깊다. 그는 2024년 파리올림픽에서 챔피언에 올랐다. 프랑스오픈에서도 2019년, 2024년, 2025년 정상에 올랐다. 이번에 우승에 성공하면 여자단식 최다 우승이자, 피홍얀(프랑스·2003~2005년) 이후 21년 만에 3연패 기록을 추가하게 된다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com