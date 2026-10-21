"다리 절단할 뻔" '8번 수술→기적의 회복' 돌아온 스키여제의 화끈한 노출...이름 딴 겨울 의류 콜렉션 공개

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[스포츠조선 박찬준 기자]'돌아온 스키여제' 린지 본이 자신의 이름 딴 새로운 겨울 의류를 런칭했다. 그는 홍보를 위해 화끈한 노출까지 감행했다.

20일(한국시각) 영국 더선은 '본이 자신의 새로운 겨울 의류 컬렉션을 홍보하며 화려한 모습으로 시선을 사로 잡았다'고 보도했다. 본은 '본 콜렉티브'라는 자신의 이름을 딴 고급 스키 의류 및 라이프스타일 브랜드를 운영하고 있다. 본은 최근 새로운 의류 라인을 홍보하는 사진들을 자신의 SNS에 공개했다. 상반신을 노출시키고, 몸에 딱 달라붙는 의상을 완벽히 소화하며 호평을 받았다.

본은 미국 스키를 대표하는 최고의 선수 중 한 명이다. 올림픽에서 총 3개의 메달을 따냈다. 2010년 밴쿠버 대회에서 활강 금메달, 슈퍼대회전에서 동메달, 2018년 평창 대회에선 활강 동메달을 목에 걸었다. 2014년 소치 대회는 부상으로 불참했다.

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2019년 부상으로 은퇴했다가 2024~2025시즌에 현역으로 복귀해 밀라노-코르티나 동계올림픽을 준비해 왔다. 그러나 대회 직전 왼무릎 전방 십자인대 파열로 신음했다. 그래도 올림픽 출전을 강행했다. 문제는 올림픽에서 터졌다. 여자 활강 경기에서 13초 만에 쓰러졌다. 깃대에 부딪힌 뒤 몸의 중심을 잡지 못하고 추락한 후 설원 위를 뒹굴었다.

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사진=X 캡처

그는 일어나지 못했고, 닥터 헬기로 긴급 이송됐다. 코르티나 지역 병원 중환자실에서 1차 치료를 받은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨졌다. 검사 결과, 왼쪽 다리 경골이 복합 골절됐다. 본은 "뼈가 산산조각나 있었는데, 그 이유는 내가 구획 증후군을 앓고 있었기 때문이다. 구획 증후군은 신체의 한 부위에 극심한 외상이 가해져 혈액이 과다하게 고이는 현상이다. 이로 인해 해당 구획 내의 모든 조직이 압박을 받게 되고, 근육, 신경, 힘줄 등이 괴사하게 된다"고 당시 상황을 설명했다.

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이후 재활을 거친 본은 몇 차례 수술을 거쳐 겨우 몸 상태를 끌어올렸다. 9번째 수술을 앞두고 기적 같은 소식이 전해졌다. 미국 알파인스키 대표팀에 발탁됐다. 본은 압도적인 실력으로 발탁 기준을 통과한 것으로 전해졌다. 물론 본은 아직 몸상태가 정상이 아닌만큼 출전은 불가능하다. '에센셜리 스포츠'는 "다음 수술 후에는 또 다른 장기간의 재활 기간이 이어질 것"이라며 "본은 아직 담당 의사와 복귀 가능성에 대해 자세히 논의하지 않았다고 밝혔는데, 두 사람 모두 너무 먼 미래의 계획을 세우기보다는 현재의 회복에 집중하기를 원하기 때문"이라고 했다.

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이런 상황 속에서도 사업가적 면모까지 과시하고 있는 본을 향해 팬들은 긍정적인 메시지를 보내고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com