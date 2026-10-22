벼랑 끝에서 금 명중' 김옥금·박홍조, W1 혼성단체 2연패···중국에 슛오프 끝에 극적 승리

사진제공=대한장애인체육회

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[오카자키=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]한국 장애인 대표팀 최고령 김옥금(66·광주광역시청)이 박홍조(43·서울시청)와 함께 아시안패러게임 W1 혼성 단체전 2연패를 달성했다. 중국에 세트 점수 2-4로 뒤지다 극적으로 승부를 원점으로 돌린 뒤 슛오프에서 승리하며 금메달을 목에 걸었다.

김옥금·박홍조는 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 양궁 W1 혼성 단체전 결승에서 중국의 천멍칸·장샨신를 맞아 슛오프 끝에 5대4(36-34, 34-36, 33-34, 37-36, 17-15)로 제압했다.

한국은 첫 세트를 36-34로 따내며 기선을 제압했다. 그러나 2세트에서 34-36으로 패한 데 이어 3세트에서도 33-34로 밀리며 세트 점수 2-4로 벼랑 끝에 몰렸다.

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한국은 마지막 4세트에서 집중력을 발휘했다. 김옥금과 박홍조가 9점 이상을 잇달아 쏘며 37-36으로 승리, 세트 점수 4-4를 만들었다. 세트 초반 두 발의 점수가 8점과 9점의 경계선에 걸렸는데, 판독 끝에 모두 9점으로 인정되며 힘겹게 세트를 따내 동점을 만들었다.

승부는 슛오프에서 갈렸다. 중국이 6점과 9점을 기록한 가운데 김옥금·박홍조 조는 9점과 8점을 쏴 합계 17-15로 승리했다. 극적인 역전승으로 지난 대회에 이어 정상에 오르며 대회 2연패를 이뤘다.

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한국은 이날 앞서 열린 W1 남자복식과 여자복식에서 메달 획득에 실패했지만, 김옥금·박홍조 조가 혼성 단체전에서 정상에 오르며 양궁 대표팀에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다. 오카자키=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com