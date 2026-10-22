'영동미래고에 육상의 미래가 있었네' 김효주, 전국체전 여고부 5천m 금메달 쾌거…육상부 없는 학교에서 중학 시절부터 '군계일학'

전국체전 여고부 육상 5000m에서 우승한 영동미래고 김효주(가운데). 사진제공=영동미래고

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[스포츠조선 최만식 기자] 정식 육상부가 없는 학교에서 전국체전을 평정한 여고생 육상 꿈나무가 등장해 화제다.

화제의 주인공은 충북 영동군의 영동미래고 2학년 김효주다. 김효주는 최근 제주 서귀포시 강창학종합경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 육상 여자고등부 5000m에서 17분21초43의 기록으로 금메달을 목에 걸었다.

김효주는 이날 경기 후반 3위까지 밀렸지만 마지막 직선 주로에서 폭발적인 스퍼트로 역주를 펼쳐 역전 우승해 기쁨을 더했다.

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김효주는 "120m 남았을 때 치고 나가는 전략을 준비했는데 잘 통한 것 같다. 정말 많이 힘들었는데 목표했던 성적을 이뤄 기쁘다. 코치님께도 감사드린다"라고 소감을 밝혔다.

그는 "내년 전국체전에서 2관왕에 도전하고, 졸업 전까지 5000m에서 16분대 기록을 내고 싶다"는 목표도 빼놓지 않았다.

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영동미래고에 따르면 이 학교에는 정식 엘리트 육상부가 없다고 한다. 그런데도 김효주는 중학교 시절부터 지도해 온 코치와 학교 체육교사의 도움으로 꾸준히 육상 선수의 꿈을 키워왔다.

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김효주는 중학생 시절부터 촉망받는 육상 기대주였다. 영동중 3학년이던 지난 2024년 제53회 전국소년체육대회에서는 여자중학부 3000m에서 금메달, 1500m에서 은메달을 획득했다.

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당시 영동중의 전국소년체전 금메달은 20년 만의 경사였다. 그해 김효주는 충북소년체육대회에서 5관왕을 차지하는 등 출전하는 대회마다 두각을 나타냈다.

이번 전국체전을 앞두고는 제12회 '예천 도효자배 전국 중·고단축마라톤대회' 10㎞에서 34분42초의 대회신기록을 세우며 우승하기도 했다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com