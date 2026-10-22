'세계랭킹 1위' 일본 넘었다, 박해성-유수영 배드민턴 남자 복식 은메달 확보...박해성 3관왕+유수영 2관왕 도전

사진제공=대한장애인체육회

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[이치노미야=스포츠조선 김대식 기자]박해성(29·울산중구청)-유수영(24·한국장애인고용공단) 조가 은메달을 확보했다.

박해성-유수영은 22일 일본 이치노미야시 시립체육관에서 열린 22026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 배드민턴 남자 복식(스포츠등급 WH1-WH2) 준결승에서 세계랭킹 1위 다이키 카지와라-케이타 니시무라(일본) 조를 2대1(21-15, 12-21, 21-14)로 제압하고 결승에 선착했다.

박해성-유수영 조는 작년부터 꾸준히 호흡을 맞췄다. 두 선수의 성적이 항상 좋지만은 않았다. 한번 이겼던 상대에게 허무하게 패배하는 등 굴곡이 있었다. 국제대회에서 금메달을 가져와야 한다는 부담감이 두 선수를 짓눌렀다.

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그 부담감에 눈물을 쏟기도 했다. 지난 6월 열린 브리티시&아이리시 파라배드민턴 인터내셔널에서 현 세계랭킹 1위인 다이키-케이타 조를 풀세트 접전 끝에 2대1로 제압해 결승에 올랐다. 박해성은 승리 후 눈시울이 붉어졌다. 이 경기를 커리어에서 가장 기억에 남는 경기로 꼽기도 했다.

자신감을 되찾고 준비한 장애인아시안게임, 예선에서 적수는 없었다. 3경기를 모두 승리하고 8강에 오르자 한국 더비가 성사됐다. 최정만(47)-김정준(48·이상 대구도시개발공사) 조와의 대결. 승부의 세계에서 우정은 잠시 포기할 수밖에 없었다. 접전 끝에 2대1로 승리했다.

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준결승 상대는 숙명의 라이벌 다이키-케이타였다. 1세트 초반은 한국이 달아나면 일본이 따라오는 전개였다. 한때 6-3까지 달아났다가 연속 4실점으로 역전을 허용했다. 집중해 10-9로 리드를 되찾았다. 재역전 후 순식간에 15-11을 만들면서 승리가 눈에 보이기 시작했다. 끝까지 집중해 21-15로 1세트를 챙겼다.

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2세트 초반 주도권을 내줬다. 2점 차 간격이 유지됐다. 흐름 싸움에서 밀려 6-11까지 간격이 벌어졌다. 이대로 무너질 수는 없었다. 12-14까지 격차를 좁혔지만 일본이 다시 달아났다. 막판 집중력 싸움에서도 밀리며 12-21로 패배했다.

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마지막 세트 초반은 다이키-케이타가 달아나면 박해성-유수영이 추격하는 흐름 싸움으로 전개됐다. 랠리 싸움에서 우위를 점하며 10-5로 달아났다. 14-9까지 5점 차 간격이 유지됐다. 케이타의 실수가 나오면서 17-9, 결승행 열차가 점점 보이기 시작했다. 일본의 막판 추격도 있었지만 21-14로 승리했다.

경기 후 박해성은 "사실 첫 번째 장애인아시안게임이라 긴장, 부담, 걱정까지 많이 됐다. 다행히 지금 잘 풀어나가고 있어서 안심된다. 파트너가 잘해주니까 편안하게 경기를 잘 풀어냈던 것 같다"고 돌아봤다. 유수영은 "대진이 원하는 대로 나오게 돼서 그에 따른 부담도 있었다. 결과적으로 이기게 됐다. 상대 전적이 2대2인 팀이어서 걱정은 좀 됐는데 준비한 만큼 결과가 나왔다"고 승리 소감을 전했다.

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유수영은 이어 "현재 패럴림픽 2연패 중인 중국 조를 중심으로 연습을 해왔기 때문에 오히려 일본 조는 무조건 이겼어야 했다. 마지막 맞대결에서 우리가 이겼기 때문에 상대가 부담스러웠을 것"이라고 했다.

내일이 금메달의 날이다. 박해성은 단식, 남자 복식, 혼성 복식 3관왕을 노린다. 유수영은 단식과 복식 2관왕이 가능하다. 박해성은 "산 넘어 산이지만 최선을 다하겠다"고 했다. 유수영은 "복식은 오늘이 결승전이라고 생각하고 임했다. 내일은 보너스 게임이라고 생각하고 더 마음 편히 경기에 임할 생각이다. 단식은 제가 이기는 걸 계속 꿈꿔 왔기 때문에 지금까지 준비한 걸 보여주겠다는 식으로 경기에 임하도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

이치노미야=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com