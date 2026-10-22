한국 휠체어테니스 첫 메달···김규성·차민형 쿼드 복식 동메달 "공격 수비 조화, 신인 발굴 활성화돼야"

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 휠체어테니스에서 한국의 첫 메달이 나왔다. 베테랑 김규성(63·한샘)과 차민형(45·재세능원)이 쿼드 남자 복식 동메달을 합작했다.

김규성·차민형 조는 22일 일본 아이치현 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 대회 쿼드 남자 복식 동메달 결정전에서 대만의 황추인·황츠산 조를 세트 스코어 2대0(6-4 6-3)으로 꺾었다.

한국은 경기 초반부터 차민형의 공격적인 플레이로 상대를 압박하고 김규성이 안정적인 리시브와 경기 운영으로 뒤를 받쳤다. 한국은 대만보다 많은 67점을 따내 46점에 그친 상대를 앞섰다. 브레이크 포인트 성공률도 한국이 56%(9회 중 5회)로 대만의 42%(7회 중 3회)보다 높았다.

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김규성은 경기 뒤 "차 선수가 아주 공격적으로 잘해 줘 제가 쉽게 받쳐 주는 역할을 했다"며 "너무 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 차민형도 "김규성 선수와 함께 메달을 획득하게 돼 너무 기쁘다"며 "경험적으로 부족한 부분이 많았는데 노련한 선배님의 조언을 들으며 경기를 잘 준비한 덕분에 좋은 결과가 나온 것 같다"고 말했다.

두 선수는 올해 처음 정식 복식 파트너로 호흡을 맞췄다. 김규성은 차민형의 장점으로 리듬감과 공격적인 패턴을 꼽았다. 자신은 안정적인 수비를 맡아 서로의 장점을 살렸다는 설명이다.

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김규성은 이번 메달로 장애인아시안게임 개인 통산 5번째 메달을 수확했다. 앞선 세 차례 대회에서 금메달 2개와 은메달 1개, 동메달 1개를 따냈던 그는 이번에도 시상대에 올랐다. 두 번째 대회에 출전한 차민형에게는 첫 장애인아시안게임 메달이다.

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차민형은 이번 메달을 앞두고 결혼을 준비하고 있다는 사실도 전했다. 그는 "예비 신부에게 메달을 보여주고 싶었다"며 기쁨을 감추지 않았다.

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김규성은 오랜 선수 생활에도 계속 코트에 서고 싶다는 뜻을 밝혔다. 그는 "오래 운동해 힘들긴 하지만 너무 좋은 경험을 하고 있다"며 "할 수 있는 데까지 열심히 하고 싶다"고 말했다. 그러면서 국내 휠체어테니스의 미래를 위해 신인과 주니어 선수 발굴 프로그램이 더 활성화돼야 한다고 강조했다.