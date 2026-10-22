2009년생 특급 배드민턴 유망주 탄생 예고...이승후, 첫 장애인AG서 단식 동메달 "패럴림픽 금메달 목표"

사진=대한장애인체육회

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[이치노미야=스포츠조선 김대식 기자]이승후(17·전북특별자치도)의 재능을 확인한 동메달이었다.

이승후는 22일 일본 이치노미야시 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 배드민턴 남자 단식(스포츠등급 SL3) 준결승에서 바겟 프라모드(인도)에게 1대2(21-16, 18-21, 17-21)로 패배했다. 동메달 결정전이 따로 없어 이승후는 첫 장애인아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다.

이승후는 2009년생 신예지만 잠재력이 남다르다. 아직 성인도 안 된 선수가 세계랭킹 7위다. 2025년 전국장애인체육대회 단식 금메달을 차지하면서 이름을 알리더니 올해 장애인국가대표 선발전 1위에 올랐고, 전국장애인체육대회에서 금메달을 목에 걸었다. 국내에는 이미 적수가 없다.

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생애 첫 장애인아시안게임을 앞두고 이승후는 "이렇게 큰 대회는 처음이다. 대한민국을 대표해서 나왔으니 최선을 다하자고 생각한다"며 "그동안 흘린 땀과 눈물을 생각하며 결승까지 가보겠다. 목표를 크게 잡으라는 말이 있듯이, 내 목표는 2관왕"이라고 당차게 말했다. 이승후는 단·복식에 모두 출전했다. 이정수(20·서울의료원)와 호흡을 맞춘 복식 경기에서는 대한민국의 또 다른 복식조인 신경환(39·제주특별자치도)-조나단(24·서울의료원)을 만나 8강에서 무릎을 꿇었다.

단식에서 이승후에게 유일하게 패배를 안긴 선수가 바로 프라모드였다. 프라모드는 세계랭킹 2위의 강자다. 지난 19일 예선에서 1대2(21-16, 14-21, 13-21)로 패배했다. 이 패배를 교훈 삼아 준결승에 임해야 하는 이승후였다.

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이승후는 1세트 초반 침착하게 프라모드의 공을 받아내며 실수를 유도했다. 5-2까지 달아났다. 전략이 제대로 통해 8-3으로 간격을 벌렸다. 하지만 연속 4실점으로 추격을 허용, 결국 8-10으로 밀렸다. 반등한 이승후가 재역전에 성공한 후 연속 득점에 성공했다. 21-16으로 승리하며 기분 좋게 출발했다.

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2세트 초반에 흔들렸다. 순식간에 3-11까지 벌어졌다. 집중력을 되찾은 이승후의 기세가 살아나며 맹추격했다. 어느덧 11-14까지 따라붙었다. 이승후는 기어코 경기를 원점으로 만들었다. 프라모드의 표정이 굳어갔다. 그러나 아쉽게도 막판 랠리 싸움에서 밀려 18-21로 패배했다.

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3세트 초반은 압도적인 이승후의 흐름이었다. 1, 2세트 내내 랠리가 많았던 탓에 프라모드의 체력이 고갈된 것처럼 보였다. 7-0으로 달아나면서 리드를 잡았지만 프라모드는 세계적인 선수답게 쉽게 무너지지 않았다. 결국 역전을 허용하면서 13-14가 됐다. 벌어지는 간격에도 이승후는 포기하지 않고 17-17로 동점을 만들었다. 하지만 2세트처럼 아쉬운 실수가 나오면서 17-21로 패배했다.

경기 후 이승후는 "이렇게 큰 무대는 처음인데 그래도 동메달까지 따서 영광스럽고 좋다"며 "복식까지 2관왕을 목표로 했지만 아쉽게 떨어졌다. 그래도 단식도 세계랭킹 2위 선수를 만나서 정말 최선을 다했다"고 했다.

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예선전 패배를 교훈으로 삼았던 이승후였지만 승리까지는 조금 모자랐다. 그는 "준비한 게 경기장에서 나타난 것도 있고, 아닌 것도 있다. 그래도 후회 없이 경기했다"고 돌아봤다.

이제 2009년생이라 아쉬운 동메달이 아닌 가능성의 동메달이다. 이승후는 "체력에 자신이 있어서 이 장점을 강화하고 싶다. 코스로 보내는 기본기에 더 집중하면서 득점할 수 있는 확률을 더 높여 공격적인 플레이를 더 발전시키고 싶다"고 했다. 이어 "패럴림픽 금메달을 목표로 하는 선수이기 때문에 앞으로도 열심히 준비해 보겠다"고 덧붙였다. 이치노미야=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com