"2026년 도마공주 여서정의 해!" AG 금메달 이어 제주체전 4관왕 MVP![오피셜]

아시안게임 금메달리스트 여서정, 전국체전 기계체조 4관왕 등극

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'도마공주' 여서정(24·제천시청)이 체조선수로 14년 만에 전국체육대회(이하 전국체전) 최우수선수상(MVP)의 영예를 안았다.

제107회 제주 전국체전 4관왕인 여서정은 22일 한국체육기자연맹 대한체육회 기자단 투표에서 총 56표 중 30표(득표율 53.7%)를 받아 MVP에 선정됐다. 기계체조 선수가 전국체전 MVP에 뽑힌 건 1986년 김경훈, 2014년 성지혜에 이어 역대 세 번째, 성지혜 이후로 무려 14년 만이다. 여서정은 지난 7일 제주 한라체육관에서 열린 기계체조 여자 일반부 개인종합에서 금메달(52.966점), 단체종합에서 은메달(190.000점)을 획득한 후 9일 개인전에서도 최고의 활약을 이어갔다. 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 따낸 주종목 도마에서 14.083점으로 1위에 오른 후 평균대(13.233점), 마루(13.000점)에서 금메달, 이단평행봉(12.700점)에서 동메달을 목에 걸며 '금4, 은1, 동1' 6개의 메달로 일반부 선수를 통틀어 가장 뛰어난 성과를 거뒀다. 대한체육회는 MVP 여서정에게 상금 500만원과 트로피를 수여한다.

여서정, 금빛 미소

2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 도마에서 금메달을 획득한 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 아버지인 여홍철 대한체조협회 전무이사의 축하를 받고 있다.

여서정은 1996년 애틀랜타 올림픽 은메달리스트인 '원조 도마의 신' 여홍철 대한체조협회 전무의 딸로, 주종목인 도마에서 2020년 도쿄올림픽 동메달, 2023년 안트베르펜세계선수권 동메달, 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임, 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 건 월드클래스 국가대표다.

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한편 22일 막을 내린 제107회 제주 전국체전에서 경기도가 메달 합계 424개, 총 6만7273득점으로 종합우승을, 경북이 5만4888점으로 종합 2위, 서울특별시가 5만4186점으로 종합 3위에 올랐다. 지난 대회 대비 성적이 크게 향상된 시·도에 수여하는 성취상은 제주특별자치도(1위), 전남(2위), 충남(3위)에 돌아갔다. 회원종목단체에 수여하는 질서상은 대한양궁협회(1위), 대한수영연맹(2위), 대한씨름협회(3위)가 수상했고 대전광역시가 모범선수단상을 받았다.

전영지 기자