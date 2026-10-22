사격 박승우, '10년 동행' 로더와의 작별 무대서 은메달

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]장애인 사격의 박승우(32·광주광역시청)가 10년을 함께한 로더(경기 보조)와의 마지막 무대를 은빛으로 장식했다.

박승우는 22일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 사격 혼성 50m 소총 복사(스포츠등급 SH2) 결선에서 24발 합계 249.0점을 쏴 은메달을 목에 걸었다. 금메달은 251.1점을 쏜 중국의 가오젠슝이 가져갔다. 앞서 혼성 10m 공기소총 입사와 복사에서 동메달을 땄던 박승우는 은메달 1개, 동메달 2개로 이번 대회를 마쳤다.

박승우는 첫 5발을 마친 뒤 6위에 머물며 어렵게 결선을 시작했다. 하지만 11~14발에 만점인 10.9점을 두 차례 쏘는 등 연이어 10점대 중반 이상을 기록하며 2위로 도약했다. 이후 태국 선수들과 접전을 이어가다 19·20발째 10.7점, 10.6점을 쏘며 2위를 굳혔다. 다만 10발 이후 선두를 내주지 않은 가오젠슝과의 격차는 끝내 좁히지 못했다.

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박승우는 경기 후 "금메달을 노렸지만 중국 선수가 워낙 잘 쐈다"며 "후회 없이 경기했고, 세 종목 모두 입상한 데 의의를 두고 만족하기로 했다"고 말했다. 이어 "오늘 종목은 주 종목이라고 생각하지 않아 입상하기 힘들지 않을까 생각했는데 잘 풀렸다"며 웃었다.

이날 경기는 그가 '이모'라고 부르는 로더 류영희(63)씨와 함께한 마지막 경기이기도 했다. 로더는 선수 옆에서 탄을 넣어주고 자세를 잡아주는 역할을 한다. 2016년 교통사고 당시 간병인과 환자로 처음 만난 두 사람은 이후 사격장까지 10년 동안 인연을 이어왔다. 류씨는 정년을 맞은 데다 많은 장비를 들고 장거리를 오가는 일이 체력적으로 쉽지 않아 이번 대회를 끝으로 로더 생활을 마친다. 박승우는 "한 4발 정도 남았을 때 살짝 울컥울컥 하더라"며 "경기 뒤 이모가 간단히 '잘했다'고만 했다. 숙소에 들어가서 얘기를 더 나눌 것 같다"고 말했다.

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메달을 기다리는 사람은 또 있다. 여자친구는 메달 색깔별로 주는 기념 마스코트 인형을 갖고 싶다고 했다. 동메달 인형만 두 개였던 박승우는 이날 처음으로 다른 색깔 인형을 손에 넣었다.

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그는 "아쉽긴 하지만 못했다고는 전혀 생각하지 않는다"며 "패럴림픽으로 가는 과정이라 생각하고, 지나간 경기는 잊고 다시 새로 시작하겠다"고 말했다.