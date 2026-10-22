'집안 싸움' 이기고 2관왕, 윤지유-김현욱 "같이 3관왕 하자고 약속했어요"

사진=대한장애인체육회

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"나고야에 올 때부터 같이 3관왕 하자고 약속했어요." 대한민국 장애인탁구 간판 윤지유(26·성남시청)가 김현욱(31·경기도장애인체육회)과 함께 아시아 정상에 함께 섰다. 나란히 대회 2관왕을 달성한 두 선수는 이제 대회 전부터 약속했던 동반 3관왕에 도전한다.

윤지유-김현욱 조는 22일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 탁구 혼합 복식(스포츠등급 XD4)에서 박진철(44·서울특별시장애인체육회)-서수연(40·광주광역시청) 조를 3대0(11-6, 12-10, 11-5)으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

윤지유는 20일 여자 단식(CLASS 3)에서 황즈루이(중국)를 3대0으로 완파하며 대회 2연패를 달성한 데 이어 혼합 복식 금메달까지 추가했다. 김현욱 역시 지난 20일 남자 단식(CLASS 1)에서 4전 전승으로 우승해 생애 첫 장애인아시안게임에서 금메달 2개를 수확했다.

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결승 상대가 한국 선수들이었다는 점도 눈길을 끌었다. 그러나 두 선수는 어느 정도 예상했던 결과라고 입을 모았다. 윤지유는 "항상 결승에 가면 한국이 가장 강해서 예상하고 있었다"고 말했고, 김현욱 역시 "국제대회에 함께 참가하면 항상 결승에서 만났던 선수들이다. 저희도 상대를 분석할 시간이 많았고, 상대도 저희를 잘 알았을 것"이라고 언급했다.

약 1년 반 전부터 호흡을 맞춘 두 선수는 뛰어난 경기력뿐 아니라 서로를 배려하는 자세를 앞세워 세계 최정상급 복식조로 성장했다. 윤지유는 김현욱을 향한 믿음이 두텁다. 그는 "대표팀에는 나이 차이가 많이 나는 선수들이 많은데, 현욱 오빠와는 차이가 적다. 마음 편하게 내가 원하는 플레이를 할 수 있는 오빠"라고 파트너를 소개했다.

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이날 결승에서도 두 선수의 소통이 빛났다. 김현욱은 "연습했던 몇 가지 작전 중 하나가 잘 통했다. 그래서 경기 중에 '그것만 하자'고 서로 이야기를 많이 나눴다"라며 "준비한 작전이 잘 통해서 이길 수 있었던 것 같다"고 했다.

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이제 두 선수의 시선은 23일 마지막 복식 경기로 향한다. 윤지유는 서수연과 여자 복식(WD5) 토너먼트,김현욱은 장영진(33·성남시청)과 남자 복식(MD4) 풀리그에 출전해 대회 3관왕을 노린다.

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윤지유는 "처음 나고야에 올 때 저희가 같이 세운 목표가 나란히 3관왕에 오르는 것이었다"며 "단식, 혼합 복식에서 금메달을 땄으니 남은 경기도 잘해서 같이 3관왕을 하고 싶다"고 강조했다.

도요타=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com