파트너와의 마지막 추억을 금메달로...신경환-조나단, 만리장성 넘고 남자 복식 은메달 확보!

사진=대한장애인체육회

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=김대식 기자]신경환(39·제주특별자치도)-조나단(24·서울의료원) 조가 만리장성을 넘고 은메달을 확보했다.

신경환-조나단 조는 22일 일본 이치노미야시 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 배드민턴 남자 복식(스포츠등급 SL3-SU5) 준결승에서 리밍핑-시옹리촨(중국) 조를 2대0(23-21, 21-17)으로 제압하고 결승에 올랐다.

1세트 초반 리드를 오래 지키지 못하고 6-7로 역전을 허용했다. 위기를 빠르게 극복하면서 14-13으로 재역전했다. 하지만 리밍핑-시옹리촨 조는 쉬운 상대가 아니었다. 계속된 동점이 20-20 듀스까지 이어졌다. 매치 포인트를 또 허용했지만 다시 추격에 성공. 22-21로 이젠 한국의 매치 포인트, 신경환의 마지막 한 방이 통하면서 23-21로 1세트를 승리했다.

Advertisement

1세트의 기세가 2세트에도 이어지는 것처럼 보였다. 세트 초반 6-1로 리드를 확실하게 잡았다. 그러나 중국의 추격이 매서웠다. 9-9로 경기는 원점이 됐고, 역전까지 허용했다. 신경환과 조나단도 쉽게 무너질 생각이 없었다. 2점 이상의 리드를 주지 않았다. 결국 다시 역전해 16-15로 앞서갔다. 20-17로 매치 포인트를 얻어냈고, 더 이상의 추격을 허락하지 않았다.

경기 후 신경환은 "스탠딩 종목이 조금 관심을 받지 못했다. 스탠딩에서 결승 진출할 수 있었던 상황에 대해 너무 기쁘다. 그 상황을 만들어 주신 파트너 조나단 그리고 선수단, 감독님, 코치님들 모두한테 감사할 따름이다. 마지막 한 경기 잘 준비하도록 하겠다"고 했다.

Advertisement

조나단은 "아직 믿기지 않는다. 도와주신 파트너 경환 형님께 너무 감사드린다. 박정국 감독님이랑 이동민, 장민혁 코치님 너무 고생 많으셨는데 한 걸음 나아간 것 같아서 너무 행복하다"며 웃었다.

Advertisement

두 선수는 승리가 확정된 후 마치 금메달 획득한 선수처럼 세리머니를 펼쳤다. 간절함이 보이는 세리머니였다. 이유를 묻자 신경환은 "이제 스탠딩 선수로서 적지 않은 나이다. 나이를 극복하고 오를 수 있었던 계기가 이 젊은 친구가 도와준 마음도 있지만, 이제 마지막이라는 생각으로 이번 아시안패러게임에 임하고 있기 때문이다. 마지막이라는 마음이 더욱 간절하게 표출됐던 것 같다"고 했다. 조나단은 "부상이 그동안 되게 많았다. 그래서 아시안패러게임에 처음으로 출전하게 됐다. 힘들었던 여정을 다 견디고 이 자리에 서 있는 것 같아서 좋았다"고 했다.

Advertisement

아직 다 기뻐할 수는 없다. 결승전에서 금메달을 목에 걸고 기뻐해도 늦지 않다. 두 선수의 각오는 전쟁에 나가는 장수 같았다. 먼저 신경환은 "제가 생각하는 마지막 국가대표 무대다. 그 무대에서 더없이 기쁜 날을 내일 맞이하고 싶다"고 했다. 조나단은 대선배이자 파트너인 신경환과의 마지막 추억을 금메달로 장식하고 싶다고 했다.

이치노미야=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com