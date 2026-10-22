[오피셜]'정수진 충격의 폭로' 정성숙 감독, 결국 임기 종료 앞두고 사직서 제출

유도 국가대표 정성숙 감독이 9일 충북 진천군 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 국가대표팀 미디어데이에서 발언하고 있다. 2026.9.9 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]아시안게임에서 정수진의 실격 이후 이어진 폭로와 비행기를 놓치는 사태 등 여러 논란의 중심에 섰던 유도대표팀 정성숙 총 감독이 결국 사직서를 제출했다.

대한유도회는 22일 올림픽회관 회의실에서 아이치-나고야 아시안게임 및 세계유도선수권대회 평가회를 개최하고 향후 대표팀 훈련 계획과 국제 대회 선수단 운영에 대한 핵심 과제를 논의했다.

조용철 회장과 윤현 심판위원장, 정준호 경기위원장, 안현석 경기력향상위원회 부위원장, 황희태 남자대표팀 감독, 정성숙 여자대표팀 감독 등이 참석한 이번 평가회에서는 각 감독들의 두 대회에 대한 선수별 평가, 외국팀 동향 분석, 종합 평가 등의 보고가 이어졌다. 이어서 심판·경기·경기력향상위원회의 위원회별 의견과 종합 토의도 개최했다.

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유도회는 "이번 평가회를 통해 ▲국제유도 트렌트(양손 잡기, 연결기술, 체력)에 대한 적응 방안 마련 ▲심판 판정 영향력 증대 및 지역 편향 가능성 대응 ▲시합 직후 전지훈련보다 분리형 전지훈련 실시 ▲데이터 기반 코칭, 영상 분석을 위한 정기회의 도입 ▲선수별 맞춤 도복 지원 ▲체계적인 대표팀과 협회간 소통 창구 구축 ▲체중, 감량 관리 및 계체 프로토콜 정비 등 핵심 개선 과제를 도출했다"고 회의 결과를 알렸다.

유도 국가대표 정수진이 9일 충북 진천군 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 국가대표팀 미디어데이 공개 훈련에서 연습하고 있다. 2026.9.9 연합뉴스

이어 "정성숙 여자대표팀 감독이 정수진의 계체 탈락과 세계선수권대회 항공편 지연 탑승에 대한 책임을 지고, 평가회가 끝난 직후 사직서를 본회에 제출했다"고 공식 발표했다.

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정성숙 감독이 이끈 유도 여자대표팀은 아이치-나고야 아시안게임에서 여자 48kg급에 출전할 예정이었던 정수진이 경기 당일 무작위 계체 대상에 오른 것을 인지하지 못하고 음식물 섭취를 권했고, 정수진이 계체 초과로 실격 처분을 받으면서 논란이 시작됐다. 이후 정수진이 SNS를 통해 "감독님께서 이대로 마무리가 돼야 조용히 끝낼 수 있다고 말씀하셨다"며 사실상 '침묵'을 종용받았다는 사실을 폭로하면서 파문이 일파만파로 커졌다.

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이후 아시안게임 일정을 마친 유도 대표팀이 세계선수권 참가를 위해 아제르바이잔으로 이동하는 과정에서, 정성숙 감독을 비롯해 함께 있던 몇몇 선수들이 탑승 시간 착각으로 인해 환승편에 탑승하지 못해 비행기를 놓치는 어처구니없는 상황까지 벌어지면서 '미흡한 컨디션 관리'라는 지적을 받았었다.

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세계선수권을 마치고 귀국한 자리에서 정성숙 감독이 "모든 책임은 지도자들에게 있다. 사퇴하겠다는 얘기를 공식적으로 밝혔다"고 기자회견을 통해 이야기했지만, 사직서를 제출하지 않았다는 사실이 언론 보도를 통해 알려지면서 논란의 불씨가 사그라들지 않는듯 했다. 그러나 정 감독이 결국 이날 평가회에서 사직서를 제출하며 공식적으로 지휘봉을 내려놓게 됐다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com