인도 2008년생 '천재소녀' 기세 막았다…'세계 최강' 안세영 미쳤다, 63승1패→47연승 질주 '프랑스오픈 3연속 우승' 정조준

사진=연합뉴스

Korea's An Se Young kisses her trophy after winning the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영이 프랑스오픈 정상을 향해 질주하고 있다.

안세영은 22일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 탄비 샤르마(인도)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 16강전에서 게임스코어 2대0(21-11, 21-14)으로 이겼다. 이로써 안세영은 올 시즌 63승1패를 기록했다. 47연승을 질주하며 시즌 10번째 개인전 정상 등극을 향해 시동을 걸었다.

An Se Young of South Korea competes during the women's singles final at the Denmark Badminton Open in Odense, Sunday, Oct. 18, 2026. (Frank Cilius/Ritzau Scanpix via AP) DENMARK OUT; MANDATORY CREDIT

샤르마는 인도의 천재로 불린다. 2008년생으로 2025년 세계주니어선수권에서 은메달을 목에 걸었다. 지난 8월 2026년 타이페이오픈(슈퍼300) 우승을 차지했다.

Advertisement

둘은 덴마크오픈에 이어 또 다시 붙었다. 샤르마는 경기 초반 안세영을 강하게 압박했지만, 안세영은 흔들리지 않았다. 상대의 기세를 누르고 승리를 거머쥐었다. 이로써 안세영은 2019년, 2024년, 2025년에 이어 프랑스오픈 네 번째 우승을 정조준한다. 이번에 우승에 성공하면 여자단식 최다 우승이자, 피홍얀(프랑스·2003~2005년) 이후 21년 만에 3연패 기록을 추가하게 된다.

사진=연합뉴스

한편, 안세영은 앞서 열린 야마구치 아카네(일본·세계 3위)와의 덴마크오픈(슈퍼 750) 결승전에서 부상 우려를 낳았다. 그는 3게임 2-5 상황에서 수비하던 중 오른발이 미끄러진 뒤 아킬레스건 통증을 호소했다. 안세영은 부상 투혼을 발휘해 덴마크오픈 대회 2연패이자 올 시즌 9번째 개인전 금메달을 목에 걸었다. 그는 덴마크오픈이 우승 뒤 "컨디션이 좋지 않다. 코트 상태가 좋지 않아서 미끄러졌다. 몸 상태를 확인하고 트레이너와 상의한 후 어떻게 할지 결정하겠다"라고 밝히기도 했다. 안세영은 걱정을 깨고 프랑스오픈 무대에 올라 정상을 향해 성큼성큼 걸어가고 있다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com