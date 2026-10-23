부상도 문제 없다! 63승1패+47연승 '여제' 안세영의 미친 질주...16강서 인도 천재 소녀 완파, 프랑스 오픈 3연패 보인다!

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]부상도 걸림돌이 되지 않는 모습이다. '여제' 안세영의 질주가 계속되고 있다.

안세영은 22일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 탄비 샤르마(인도)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 16강전에서 게임스코어 2대0(21-11, 21-14) 완승을 거뒀다.

안세영은 앞서 열린 32강전에서 덴마크의 아말리 슐츠(세계 45위)를 완파했다. 변수가 있었다. 첫 상대가 바뀌었다. BWF는 '직전 덴마크오픈에서 부상한 미야자키 토모카(일본)가 결국 기권했다. 이로 인해 시드 배정에 변동이 생겼다. 푸살라 신두(인도)가 미야자키 대신 하위권에 배치됐다. 이에 따라 신두가 톱시드인 안세영과의 1라운드 대결을 피했다. 여자단식 역대 최다 우승 기록을 세운 안세영은 슐츠를 상대로 타이틀 방어에 나선다'고 전했다.

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안세영은 예상치 못한 상황 속에서도 흔들리지 않았다. 슐츠를 상대로 압도적 기량을 자랑했다. 불과 25분 만에 승리를 거머쥐었다. 상대에게 단 단 10포인트만 내주는 매서운 힘을 보여줬다.

두번째 상대는 샤르마.샤르마는 인도의 천재로 불린다. 2008년생으로 2025년 세계주니어선수권에서 은메달을 목에 걸었다. 지난 8월 2026년 타이페이오픈(슈퍼300) 우승을 차지했다. 둘은 덴마크오픈에 이어 또 다시 붙었다. 샤르마는 경기 초반 안세영을 강하게 압박했지만, 안세영은 흔들리지 않았다. 상대의 기세를 누르고 승리를 거머쥐었다.

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부상도 그를 막지 못하고 있다. 세계랭킹 1위 안세영은 지난 18일 막을 내린 덴마크오픈(슈퍼 750)에서 한국 선수 최초 대회 2연패를 달성하는 과정에서 부상 우려를 낳았다. 야마구치 아카네(일본·세계 3위)와의 결승전, 게임스코어 1-1에서 맞은 3게임 2-5 상황에서 수비하던 중 오른발이 미끄러진 뒤 아킬레스건 통증을 호소, 경기가 중단됐다. 하지만 안세영은 이후 무서운 추격전에 성공하며 21-18, 대역전승으로 시즌 9번째 우승이자, 덴마크오픈 대회 2연패에 성공했다. 3게임 후반에 오른발 통증이 계속 이어진 것을 꾹 참고 성공한 부상 투혼이었다.

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덴마크오픈이 끝난 후 곧바로 이어진 프랑스오픈, 출전에 대한 우려감이 제기했다. 안세영은 덴마크오픈이 끝난 뒤 "컨디션이 좋지 않다. 코트 상태가 좋지 않아서 미끄러졌다. 몸 상태를 확인하고 트레이너와 상의한 후 어떻게 할지 결정하겠다"라고 밝히기도 했다.

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다행히 안세영은 경기에 나섰다. 안세영은 '파리의 여인'이라 할 정도로 프랑스 파리와 기분좋은 인연이 깊다. 2024년 파리올림픽에서 금메달 신화를 달성했던 안세영은 2019년, 2024년, 2025년 파리에서 열린 프랑스오픈서 우승을 차지했다. 지난해 프랑스오픈에서 개인통산 3번째 우승했을 때, 프랑스오픈 여자단식 사상 첫 대기록의 주인공이었다. 이번에 우승에 성공하면 여자단식 최다 우승이자, 피홍얀(프랑스·2003~2005년) 이후 21년 만에 3연패 기록을 추가하게 된다.

안세영은 이날 승리로 올 시즌 63승1패, 98.4%라는 경이적인 기록을 이어가고 있다. 특히 지난 전영오픈에서 왕즈이에 패한 이래 47연승을 기록 중이다. 덴마크 오픈 우승으로 시즌 9번째 우승을 달성한 안세영은 10번째 우승에 도전한다. 지난해 무려 11승을 거두며 모모타 겐토(일본)가 보유했던 남녀 통합 단일 시즌 최다승 타이기록을 쓴 안세영은 올 시즌 새로운 역사를 노린다.

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안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 통해 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)' 반열에 올랐다. 대회 기록을 보면 입이 다물어지지 않을 정도다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만났지만, 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 경기당 평균 실점은 8.9점, 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패는 당연한 결과였다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다.

안세영은 최근 BWF이 발표한 세계 랭킹에서 1위를 굳건히 지켰다. 안세영은 무려 104주 동안 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

관건온 2위와의 격차였다. 공개된 지표에서 안세영은 아시안게임 여자 단식 우승에 따른 랭킹포인트 1000점을 추가로 누적해 기존 12만1287점에서 12만2287점이 됐다. 이는 지난 8월 세계선수권 우승으로 12만1287점으로 본인이 갖고 있던 단식 역대 최고점 기록을 경신했다. 10만3989점으로 세계랭킹 2위에 오른 왕즈이아의 격차는 무려 1만8298점으로 벌어졌다.

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수지 수산티의 역대 최다 우승 기록을 새로 쓴 안세영을 향해 BWF는 "안세영은 역대급으로 위대한 선수다. 진심으로 경의를 표한다"라고 박수를 보냈다. 소후닷컴도 "한국 매체들이 안세영을 배드민턴 'GOAT(역대 최고의 선수)'라고 극찬하는 것도 별다른 문제가 없어 보인다"고 평가했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com