지난 대회 챔피언 '미녀 스타' 정수빈, 2-0→2-3 충격의 역전패...8강 진출 실패

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[스포츠조선 박찬준 기자]지난 대회서 우승을 차지한 '미녀 스타' 정수빈(NH농협카드)이 8강 진출에 실패했다.

정수빈은 22일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2026-27시즌 5차 투어 '잘 사는 방법 zgm NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 16강전에서 임정숙(크라운해태)에 세트스코어 2대3으로 패배했다.

1세트 11-7(9이닝) 2세트 11-4(15이닝)로 앞서며 두 세트를 가져갔지만 임정숙이 3세트 11-0(5이닝), 4세트마저 11-7(7이닝)로 이기며 경기를 원점으로 돌렸다.

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5세트서 임정숙이 먼저 8-4를 만들며 마지막 1점만 남겨놨지만, 정수빈이 8이닝에 1점, 9이닝에 3점을 올려 기어코 8-8 동점을 만들었다. 정수빈은 마지막 공격에서 시도한 되돌아오기 공격이 아쉽게 빗나갔고, 임정숙의 대회전 공격이 적중하며 임정숙이 8강 티켓을 가져갔다.

지난 대회에서 생애 첫 우승을 거머쥔 정수빈은 두 대회 연속 우승에 도전했지만, 아쉽게 실패했다.

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'당구 여제' 김가영(하나카드)은 풀세트 접전 끝에 한지은(에스와이)을 꺾고 8강에 진출했다. 김가영은 1세트 퍼펙트큐(한 이닝 모든 득점 성공)를 달성하며 기선을 제압했지만, 한지은도 2이닝에 11-4(7이닝)로 곧장 응수했다. 3세트는 김가영이 11-6(7이닝), 4세트엔 한지은이 11-8(6이닝)로 승리하며 승부는 마지막 5세트로 향했다. 5세트에서 김가영의 집중력이 돋보였다. 김가영은 5세트에서 4이닝에 끝내기 하이런 8점을 쳐내며 9-0(4이닝)로 완승을 거둬 8강 진출에 성공했다.

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이밖에 박정현(하림) 이미래(하이원리조트) 김보미(NH농협카드) 강유진 이선영 이마리가 8강 진출을 확정했다.

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한편, PBA 64강에서는 강자들이 대거 탈락했다. 조재호(NH농협카드)는 김남수에 세트스코어 1대3으로 패배했다. 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행)도 안토니오 몬테스(스페인·브레이커스)에 0대3으로 졌다.

'승부사' 최성원(휴온스)과 '3쿠션 차세대 기수' 김준태(하림)는 각각 오태준(NH농협카드) 톤비엣호앙밍(베트남)에 승부치기 끝에 석패했다. 4차 투어 우승자 응우옌꾸옥응우옌(베트남·하나카드)도 '20대 신예' 김관우에 세트스코어 1대3으로 패배했다.

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반면 '헐크' 강동궁(휴온스)은 유창선을 세트스코어 3대1로 제압하고 32강에 올랐으며, '신성' 김영원(하림)도 박흥식을 3대0으로 완파했다. '스페인 최강' 다비드 마르티네스(크라운해태)는 방정극을 3대1로 제압했다. 이충복(하이원리조트) 조건휘(웰컴저축은행) 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈) 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드) 등도 32강에 올랐다.

대회 6일차인 23일에는 오후 1시부터 PBA 32강이 다섯 턴에 나눠 펼쳐진다. 오후 3시30분과 오후 8시30분에는 LPBA 8강 대진이 함께 진행된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com