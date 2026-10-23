"배드민턴엔 안세영,육상엔 장민호...운동에 미친 선수" 조규원 안양시청 코치, 아시아新 애제자 극찬...장민호 쾌거 뒤엔 '따뜻한 육상명가' 안양 지도자들이 있었다[아이치-나고야 장애인AG]

육상 장민호, 장애인AG 100ｍ 금메달…10초48 아시아신기록 (서울=연합뉴스) 장민호가 20일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 육상 남자 100ｍ(T13) 결선에서 10초48의 아시아신기록으로 결승선을 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 한국 선수로는 최초로 아시안게임과 아시안패러게임 무대를 모두 밟은 장민호는 생애 첫 장애인 국제종합대회에서 금메달을 거머쥐었다. 2026.10.20 [사진공동취재단]

사진제공=안양시청 육상팀

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[스포츠조선 전영지 기자]"육상에 미친 선수다. 배드민턴에 안세영이 있다면, 육상에는 장민호가 있다."

조규원 안양시청 육상팀 코치가 '애제자' 장민호(29·안양시청)의 아이치-나고야 장애인아시안게임 남자 육상 100m 아시아신기록 쾌거를 극찬했다. 장민호는 20일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회 남자 100ｍ T13 결선에서 10초48의 아시아 신기록으로 금메달을 차지했다. 본인의 베스트 기록 10초34 이후 2년 만에 처음으로 10초4대를 찍으며 아시아 정상에 우뚝 섰다. 대구세계육상선수권, 인천아시안게임에서 국대 스프린터로 맹활약한 '선배' 조 코치는 "아시안게임 혼성계주에서 한국신기록을 세운 선수가 같은 시즌 장애인아시안게임 100m서 아시아신기록을 세우다니… 전세계적으로도 이런 일은 없을 것"이라며 놀라움과 함께 아낌없는 축하를 건넸다.

최대호 안양시장이 안양시청 육상팀 선수, 지도자들과 함께 파이팅을 외치고 있다. 사진제공=안양시청 육상팀

사진제공=안양시청 육상팀

대한민국 최초로 장애-비장애아시안게임에 잇달아 도전하는 '시각장애 스프린터' 장민호 뒤에는 '육상 명가' 안양시청 레전드들의 절대적 지지와 스포츠에 진심인 안양시의 압도적 지원이 함께한다. 김국영의 100m 한신을 이끈 명장 강태석 감독, '단거리 국대 레전드' 조규원 코치, 박태건 플레잉코치는 2023년 늦깎이 전업선수의 길을 택한 후배 장민호의 폭풍성장을 이끌었다.

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조 코치는 "우리는 선수를 오직 위해서만 움직인다"고 했다. 아시안게임을 앞두고 장민호에게 400m 전향을 제안했던 것 역시 조 코치다. 지도자의 혜안을 언급하자 "우리는 방향만 제시할 뿐, 다 선수가 잘한 것"이라며 손사래쳤다. 조 코치는 "육상 하는 사람들이라면 다 안다. 장민호 선수는 정말 성실한 선수다. 100m, 400m를 뛴다는 게 정말 힘든데 '태극마크를 달려면 400m를 해야 한다, 올해가 아니면 안된다'고 봤다. "장민호 선수는 원래 100-200m 선수인데 태극마크, 1600m 계주 출전을 목표로 올해 초부터 400m 훈련에 집중했다. 5월 선발전에서 목표 했던 태극마크를 달았고 이달 초 아시안게임까지 대표팀에서 400m에만 집중했다. 박태건 코치가 대표팀에서 지도자로 잘 이끌었고, 민호가 그 힘든 훈련을 잘 버텨냈다"고 돌아봤다.

조 코치는 "그래서 100m 기록은 사실 기대를 많이 하지 않았다"면서 "400m 훈련을 하다 100m를 잘 뛰는 건 정말 힘들다. 그럼에도 2년 새 개인최고기록인 10초4대가 나왔다는 건 진짜 엄청난 일"이라고 평가했다. "무엇보다 선수에게 너무 고맙다. 아시안게임 후 쉬지도 못하고 바로 장애인아시안게임에 가서 저런 기록을 냈다. 너무 잘했다"고 칭찬을 이어갔다.

대한민국 육상 꿈나무 시절의 조규원 코치, 캐나다 유학파 출신의 조 코치는 2011년 대구육상세계선수권, 2014년 인천아시안게임 단거리 국대 스프린터로 김국영, 박태건과 함께 한국 육상의 전성기를 이끌었다. 사진은 2010년 8월 한국 육상의 장기적인 스타 발굴 프로그램인 '드림 프로젝트'를 통해 올랜도에서 훈련중 찍은 것이다. 왼쪽부터 조규원, 김국영, 박태건. 사진출처=대한육상경기연맹

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장민호는 아시안게임 혼성계주 한국신기록에 이어 생애 첫 장애인아시안게임 100m에선 아시아신기록을 찍었다. 조 코치는 "이런 사례는 전세계적으로도 없다. 정말 리스펙트한다"면서 "육상에 미친 선수다. 배드민턴에 안세영이 있다면 육상에 장민호가 있지 않을까"라고 반문했다. "가까이서 지켜본 이 선수는 잘 뛸 수밖에 없다. 어떤 훈련 스케줄을 주더라도 다 소화해낸다. 자기가 좋아하는 운동을 선수로서 맘껏 할 수 있는 일상에 매순간 감사하고 매순간이 누구보다 간절한 선수"라고 했다.

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23일 오전 10시 39분 장민호의 올 시즌 주종목, 남자 육상 400m 예선, 오후 6시53분 결선 레이스가 시작된다. 이 종목 세계신기록은 스칸데르 자밀 아트마니(알제리)가 2024년 5월 23일 일본 고베세계장애인육상선수권에서 세운 46초44. 아시아신기록은 일본 후쿠나가 료타가 2023년 7월 15일 파리세계장애인육상선수권에서 세운 47초79, 대한민국 장민호의 개인최고기록은 46초47이다. 세계신기록과 불과 0.03초 차. 불굴의 스프린터 장민호가 최상의 몸 상태로 또 한번 아시아 최고, 세계 최고 기록에 도전한다.

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조 코치는 장애인아시안게임 두 번째 레이스에 나서는 애제자를 향해 따뜻한 응원의 메시지를 전했다. "민호에게 바라는 건 언제나 하나뿐이다. 장애인아시안게임 가기 전에도 당부한 건 딱 하나다. '다치면 안된다. 부상만 조심하자.' 준비한 대로만 하면 결과는 따라올 것이라 믿는다."

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com