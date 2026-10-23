"오빠는 꼭 색깔 바꿔와" 정겨울+박해성, 배드민턴 혼합 복식 은메달

사진제공=대한장애인체육회

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[이치노미야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]장애인 배드민턴의 박해성(29·울산중구청)-정겨울(23·한국장애인고용공단) 조가 장애인아시안게임 혼합 복식에서 은메달을 합작했다.

박해성-정겨울 조는 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 배드민턴 혼합복식(스포츠등급 WH1-WH2) 결승에서 중국의 취쯔모-류위퉁 조에 0대대2(2-21 7-21)로 졌다.

경기는 일방적으로 흘렀다. 박해성-정겨울 조는 1게임 초반부터 연속 실점하며 끌려갔다. 한국의 스트로크는 번번이 네트에 걸렸고, 중국의 공격은 받아내기 어려운 사각으로 파고들었다. 결국 1게임을 맥없이 내줬다. 2게임에서는 박해성의 공격이 코너에 꽂히며 첫 점수를 먼저 따냈지만, 이후 연속 실점하며 1-10까지 밀렸다. 한 점씩 따라붙었지만, 격차를 좁히지 못하고 경기를 마쳤다.

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박해성은 경기 후 "너무 막강한 상대라 원래 이기기 힘든 상대였다"며 "크게 아쉽지는 않고, 딱히 미련 없이 후련하다"고 말했다.

정겨울은 "솔직히 예상은 했지만, 더 점수를 내볼 수 있었을 것 같은데 미스가 많이 나왔다"고 돌아봤다. 2022 항저우 대회 여자 단식 동메달리스트인 정겨울은 이번 대회 단식에서는 예선에서 탈락했다. 그는 "원래 목표가 메달 2개였는데 못 이룬 게 조금 아쉽다"고 했다. 그래도 혼합 복식 은메달로 3년 전보다 메달 색깔을 한 단계 끌어올렸다.

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정겨울은 2년째 호흡을 맞추고 있는 박해성을 향한 믿음도 드러냈다. 정겨울은 "웬만한 공은 해성 오빠가 다 쳐주고, 저는 포인트를 끝내는 걸 위주로 한다"며 "코트를 반반 쓰기보다 오빠가 5분의 3 정도를 맡아준다"고 설명했다. 박해성을 두고는 "든든한 파트너"라고 소개했다.

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박해성은 정겨울에 대해 "말 잘 듣는 파트너"라고 했다가 이내 "최대한 좋게 포장해준 것"이라며 웃었다. 여섯 살 차이가 나지만 두 선수는 인터뷰 내내 동갑내기처럼 티격태격하며 끈끈한 사이를 짐작게 했다.

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박해성은 이날 남자 단식(WH1)과 남자복식(WH1-WH2) 결승에도 나선다. 정겨울은 박해성에게 "두 경기가 됐든 하나가 됐든 어떻게든 색깔을 바꿔오라"며 "나는 못 바꿔줬으니"라고 응원했다. 2년 뒤 LA패럴림픽을 향한 각오도 밝혔다. 정겨울은 "해성 오빠는 기본적인 능력치가 좋다"며 "다시 같이 하게 된다면 저만 좀 더 잘하면 될 것 같다"고 말했다.