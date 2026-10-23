매치 포인트까지 갔는데... 배드민턴 유수영, '숙적' 다이키에 90분 혈투 끝 은메달

사진제공=대한장애인체육회

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[이치노미야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]장애인 배드민턴의 유수영(24·한국장애인고용공단)이 '숙적' 다이키 카지와라(일본)와의 90분 혈투 끝에 아시안패러게임 은메달을 목에 걸었다.

유수영은 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 배드민턴 남자 단식(스포츠등급 WH2) 결승에서 가지와라에게 1대2(10-21 21-18 22-24)로 석패했다.

다이키는 2020 도쿄, 2024 파리패럴림픽에서 남자 단식 WH2 2연패를 이뤄낸 이 종목 최강자다. 유수영이 2022 항저우 대회에서 이 종목 은메달을 땄을 때 결승 상대가 다이키였다. 현재 세계랭킹도 다이키가 1위, 유수영이 2위다.

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1게임은 다이키의 흐름이었다. 유수영은 초반부터 공격이 조금씩 라인을 벗어나며 1-9까지 끌려갔고, 결국 10-21로 게임을 내줬다. 2게임에선 반격에 나섰다. 유수영이 연속 득점으로 앞서가자 관중석의 한국 응원단이 환호했다. 11-6으로 인터벌을 맞은 유수영은 13-12까지 쫓겼지만, 다시 달아나며 21-18로 게임을 가져왔다.

3게임은 그야말로 초접전이었다. 8-11로 끌려가던 유수영은 끈질기게 따라붙어 14-14 동점을 만들었고, 이후 엎치락뒤치락이 반복됐다. 두 차례 상대의 매치 포인트 위기를 넘긴 뒤 유수영이 22-21로 오히려 매치 포인트를 잡기도 했다. 하지만 구석을 찌르는 다이키의 공격을 받아내지 못해 동점을 허용했고, 내리 2점을 내주며 고개를 숙였다. 경기는 휴식 시간 포함 90분 동안 이어졌다.

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경기 후 붉게 충혈된 눈으로 믹스트존에 나타난 유수영은 "앞서가고 있을 때 안심해버린 것 같아 아쉽다"고 패인을 짚었다. 그는 "매치 포인트를 잡았을 때 상대가 지치고 무너지는 게 보였다"며 "오히려 마음을 강하게 먹고 갔어야 했는데, 안심하는 바람에 계속 보여주던 퍼포먼스를 못 보여준 것 같다"고 돌아봤다.

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유수영은 대회를 앞두고 "세계 최강 다이키의 벽을 넘어 배드민턴 종목의 독보적 타이틀로 기억되고 싶다"고 했지만, 그 벽은 이번에도 높았다. 유수영은 "지금까지 다이키를 이긴 적이 없다"고 털어놨다. 그래도 이날은 매치 포인트까지 잡으며 벽을 넘기 직전까지 갔다. 그는 "할 수 있는 만큼은 했다. 마지막 마무리가 아쉽다"고 말했다.

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대신 유수영은 전날 남자복식 준결승에서 박해성(29·울산중구청)과 짝을 이뤄 다이키-케이타 니시무 조를 꺾었다. 이날 열리는 결승에선 파리패럴림픽 결승에서 유수영에게 패배를 안겼던 중국의 마이젠펑-취쯔모 조를 상대한다.