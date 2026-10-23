일본 기대 폭발, 하지만 금메달은 대한민국...휠체어럭비, '세계랭킹 1위' 日 넘고 금메달 환호

사진=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]대한민국 휠체어럭비 대표팀이 대이변 금메달을 만들었다.

한국은 23일 일본 아이치현 윙 아레나 카리야에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 휠체어럭비 결승전에서 53대50으로 승리해 금메달을 차지했다

휠체어럭비는 공을 들고 상대 골라인을 넘는 팀 스포츠다. 양 팀은 4명씩 코트에 들어가 전용 휠체어를 타고 경기를 펼친다. 일반 럭비와 다른 점은 몸을 사용해서 상대를 막는 게 아니다. 휠체어를 통해서 상대를 저지해야 한다. 선수들의 충돌음은 마치 놀이공원 범퍼카와 비슷하다. 그만큼 거칠어 부상 위험도 있지만 보이는 이도 생동감을 느낄 수 있는 종목이기도 하다.

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중증 장애인들의 스포츠인 휠체어럭비 핵심 중 하나는 선수 구성이다. 코트에 있는 4명의 선수들의 기능 등급이 8점을 넘으면 안된다. 각 선수는 기능에 따라 0.5점부터 3.5점까지 등급이 매겨진다. 여성 선수가 뛰면 0.5점을 가산할 수 있다. 주로 낮은 등급 선수가 상대를 막고 길을 열어 주는 역할, 높은 등급 선수가 공격을 이끄는 역할을 맡는다. 공을 든 선수 휠체어의 양쪽 바퀴가 모두 상대 골라인을 넘으면 득점으로 인정된다.

휠체어럭비 대표팀은 지난해 일본에서 열린 휠체어럭비 세계선수권에서 은메달을 따며 11년 만에 국제무대 메달을 목에 걸었다.

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한일전이지만 쉽지 않은 승부가 예상됐다. 한국은 세계랭킹 16위에 불과하지만 일본은 세계랭킹 1위로 압도적인 우승 후보다. 2024년 파리패럴림픽 우승국으로 아시아에서 세계 최상위권을 유지하고 있는 유일한 나라이기도 하다. 경기장에는 빈 좌석이 많지 않았다. 현지 취재진도 상당히 많이 찾아왔다. 한국은 전력도 열세인데, 일방적인 경기장 분위기도 극복해야 했다. 그래도 예선에서 일본을 2차례 이기고 왔기 때문에 한국은 주눅들 필요가 없었다.

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1쿼터는 한국이 달아나면 일본이 추격하는 흐름이 계속됐다. 에이스 박우철(27·경상북도장애인럭비협회)이 연속 득점으로 공격을 이끌었다. 공격 기회마다 득점 성공률이 매우 높기 때문에 기회를 놓치지 않는 게 중요했다. 일본에선 에이스 하시모토 가쓰야가 압도적인 기량을 과시했다. 그래도 한국은 14-13으로 리드하고 쿼터를 마무리했다.

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2쿼터도 결국 에이스 싸움이었다. 한국은 박우철과 이성희(47·충청북도장애인럭비협회) 듀오를 내세웠다. 일본은 18점 중 14점을 하시모토 혼자 기록했다. 리드를 지키던 한국이었지만 1명이 페널티를 받는 상황에서 역전을 허용하고 말았다. 그래도 일본의 마지막 공격을 수비하는데 성공하며 26-26으로 2쿼터가 종료됐다. 일본 홈에서 전반전에 전혀 밀리지 않는 경기력을 선보였다. 승부처 집중력을 살리면 충분히 금메달이 가능해 보였다.

3쿼터도 한국의 선제골로 시작했다. 이어진 일본의 첫 공격을 막아내며 간격을 벌릴 기회를 잡았다. 후반전 하시모토를 집중적으로 마크하는 전략이 조금씩 통했다. 1점 차를 두고 치열한 승부, 일본도 수비에 성공하며 다시 경기는 원점이 됐다. 하시모토가 수비까지 해내며 경기를 뒤집었다. 한국도 수비 집중력이 살아나 다시 1점 차 리드. 쿼터 종료 1.7초를 남기고 일본 공격을 막아내고 득점에 성공하며 40-38로 승기를 잡았다.

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4쿼터 시작부터 수비에 성공하며 4점 차로 간격을 벌렸다. 하시모토 집중 수비 전략이 제대로 통하면서 일본의 실수가 연이어 나왔다. 뜨거웠던 일본 팬들의 응원이 조용해졌다. 일본은 갈수록 급해졌고, 한국 선수들은 계속해서 침착하게 경기를 운영하자고 소통했다.

남은 시간은 3분 30초, 금메달이 보이기 시작했다. 한국은 공격에서 실수하지 않고 경기를 마무리하며 금메달을 목에 걸었다. 선수들은 환호했다