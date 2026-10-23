'대이변 금메달' 휠체어럭비 최고참 이성희 "미치도록 기뻐, 일본 이길 줄 알았다...스포츠 나이로 하지 않아"

사진제공=대한장애인체육회

Advertisement

Advertisement

[나고야=스포츠조선 김대식 기자]대한민국은 기쁨의 눈물, 일본은 충격의 눈물을 흘렸다.

대한민국 휠체어럭비 대표팀은 23일 일본 아이치현 윙 아레나 카리야에서 열린 일본과의2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 휠체어럭비 결승전에서 53대50으로 승리해 금메달을 차지했다.

대이변이었다. 한국은 세계랭킹 16위에 불과하지만 일본은 세계랭킹 1위에 2024년 파리패럴림픽 금메달을 목에 걸었다. 에이스인 하시모토 가쓰야는 당시 대회에서 '1옵션'으로 활약하며 일본의 금메달을 책임졌던 선수다. 세계무대에서의 성적 차이 때문일까. 일본 현지에서도 한국을 우습게 본 모양이다. 금메달을 예상했는지 경기장에는 빈 좌석이 많지 않았다. 현지 취재진도 상당히 많이 찾아왔다.

Advertisement

하지만 한국 선수들은 하시모토 집중 마크를 통해서 일본의 실수를 유도하는 전략을 완벽하게 구사했다. 원정 경기라는 불리함에도 불구하고, 전혀 밀리지 않는 경기력을 선보였다. 경기가 팽팽할 때만 해도 대한민국을 외치면서 나름 한국을 응원해주던 몇몇 일본 팬들도 내용이 점점 밀리기 시작하자 더 이상 한국을 응원할 수 없었다. 한국은 마지막 쿼터를 '약속의 4쿼터'로 만들면서 윙 아레나 카리야를 도서관으로 만들었다.

사진제공=대한장애인체육회

한국 선수들은 기쁨과 환희의 눈물을 흘렸고, 일본 선수들은 홈에서 당한 충격적인 패배에 얼굴을 들지 못했다. 경기 후 '최고참' 이성희(47·충청북도장애인럭비협회)는 태극기를 두르고 "기쁘다. 미치도록 기쁘다"며 웃었다. 이어 "일본 최고 선수 하시모토를 준비한 만큼 잘 막아내서 우승할 수 있었다"고 했다.

Advertisement

이성희는 경기 전부터 우승을 예감했다고 했다. 예선에서도 일본을 이미 2차례나 이겼기 때문이다. "우리는 자신감이 넘쳤다. 이미 들어가기 전부터 이긴 것 같았고, 이길 거라고 확신했다. 그래서 일본이 말렸던 것 같다"고 말했다.

Advertisement

대회 준비 과정부터 우승을 향해가고 있다는 느낌을 받은 이성희다. 제일 어린 선수와 나이 차이가 띠동갑 이상이지만 후배들과 10년 넘게 호흡 중이다. 나이는 전혀 문제가 되지 않았다. 허물없이 다가온 동생들과 한마음 한뜻을 이뤘다. 후배들을 아들처럼 여겼다. 그는 "즐겁게 대회를 준비했다. 모두 마음이 하나됐기 때문에 어렵지 않았다"고 했다.

Advertisement

47세지만 이성희는 앞으로도 베테랑으로서 팀을 이끌 생각이다. "나이가 많지만 스포츠는 나이로 하는 게 아니다. 더 열심히 할 생각"이라며 웃으며 경기장을 나갔다.