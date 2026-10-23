희망 스프린터 장민호, 한국의 '우사인 볼트' 등극...400m 세계신기록, 장애인아시안게임 2관왕 역사

사진=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]대한민국의 '우사인 볼트'가 탄생했다. '희망의 스프린터' 장민호(29·안양시청)가 400m 세계신기록을 세우며 전 세계를 놀라게 만들었다.

장민호는 23일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 육상 남자 400m(스포츠등급 T13) 결선에서 46초24로 세계신기록과 함께 금메달을 목에 걸었다. 대회 2관왕이다.

장민호는 한국 스포츠 사상 전례가 없었던 선수다. 아시안게임과 장애인아시안게임 무대를 동시에 밟았기 때문이다. 지난달 아이치·나고야 아시안게임에서 혼성, 남자 1600m 계주에 출전했던 장민호는 다시 찾은 나고야에서 한국 장애인육상의 기념비적인 선수가 됐다.

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생애 첫 장애인아시안게임 금메달은 지난 20일 진행된 100m에서 나왔다. 예선에서 10초61로 아시아신기록을 세웠던 그는 결선에서 기록을 더 당겼다. 10초48로 아시아신기록을 다시 작성하며 정상에 올랐다.이날 400m에서도 정상에 오르며 장민호는 생애 첫 장애인아시안게임에서 2관왕에 성공했다. 심지어 400m에서는 세계신기록을 세웠다.

장민호는 100m 아시아 정상에 오른 뒤 "항상 최고 기록을 목표로 달리기 때문에 이번에도 최고 기록을 목표로 달리겠다"며 세계신기록에 도전하겠다는 의지를 보였다. 기존 400m 세계신기록은 스칸데르 자밀 아트마니(알제리)가 2024년 일본 고베세계장애인육상선수권에서 세운 46초44였다. 장민호의 개인최고기록은 46초47로 세계신기록과 불과 0.03초 차. 100m에서 최고의 몸상태를 보여준 만큼 충분히 기대할 법했다.

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장민호는 오전에 열린 예선에서 50초92를 기록, '아시아신기록 보유자'인 후쿠나가(48초81)에 이어 전체 2위로 가볍게 결선에 진출했다.

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세계신기록에 도전하겠다는 다짐을 현실로 만든 장민호다. 5레인에서 힘차게 출발한 그는 압도적인 스피드로 경쟁자를 따돌렸다. 200m 부근부터 금메달은 확정적이었다. 장민호는 마지막 100m 부근에서 남은 힘을 짜내, 46초24라는 세계신기록과 함께 결승선을 통과했다.

사진=대한장애인체육회

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한국 장애인육상에서 세계신기록이 탄생한 건 무려 16년 만이다. 2010년 6월 스위스 아르본에서 열린 월드시리즈에서 홍석만이 800m에서 세계신기록을 세운 후에는 전 세계를 놀라게 한 한국 선수가 없었다. 한국 장애인육상이 16년 동안 기다려온 역사적인 순간을 장민호가 만들어냈다.

한편, 강외택(43·경상남도장애인육상연맹)은 같은 날 앞서 열린 곤봉던지기 F32 결승전에서 33m91의 기록으로 은메달을 목에 걸었다.