[속보]'해냈다! '불굴의 스프린터' 장민호" 400m 46초24 '세계新' 전국체전 1위 기록보다 빨랐다![아이치-나고야 장애인AG]

사진제공=데한장애인체육회

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[나고야=공동취재단·스포츠조선 전영지 기자]'세상에 없던 대한민국 스프린터' 장민호(29·안양시청)가 아이치-나고야 장애인아시안게임 육상 400m에서 세계신기록을 세웠다.

장민호는 23일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회남 자 육상 400m(스포츠등급 T13) 결선에서 46초24의 세계신기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

장민호는 한국 스포츠 사상 최초로, 아시안게임과 장애인아시안게임에 모두 나선 역사적 선수다. 지난달 아이치-나고야 아시안게임에서 1600m 혼성계주에서 한국신기록을 세웠던 장민호는 2주만에 다시 찾은 나고야에서 한국 육상의 위대한 역사를 썼다. 20일 첫 종목인 100m에서 10초48, 아시아신기록으로 우승한 데 이어 올해 남다른 노력을 기울인 새 주종목 400m에서 예상대로 폭풍질주를 선보였다. 기존 400m 세계신기록은 스칸데르 자밀 아트마니(알제리)가 2024년 일본 고베세계장애인육상선수권에서 세운 46초44. 장민호의 개인최고기록 46초47과 불과 0.03초 차였다.

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장민호, 1위! (나고야=연합뉴스) 박동주 기자 = 23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선.

장민호는 오전 예선에서 50초92, 힘을 비축했다. '아시아신기록 보유자' 일본 후쿠나가 료코(48초81)에 이어 전체 2위로 결선에 오른 장민호는 5번 레인에서 뜨거운 포효와 함께 출발했다. 압도적 스피드로 200m 이후부터 독주를 이어갔고 계속 스퍼트를 올리며 결국 46초24, 본인의 최고기록을 무려 0.25초 줄인 46초24, 퍼스널 베스트 '세계신기록'으로 결승선을 통과했다. 꿈의 금메달을 확정지은 장민호는 그대로 트랙에 쓰러졌다. 말 그대로 하얗게 불태웠다. 자신의 모든 에너지를 다 쏟아냈다.

한국 장애인육상의 세계신기록은 16년 만이다. 2008년 베이징패럴림픽 휠체어육상 400m에서 '세계신기록' 금메달을 따낸 '레전드' 홍석만이 2010년 6월 스위스 아르본에서 열린 월드시리즈 800m에서 세계신기록을 세운 지 16년 만에 시각장애 부문에서 '모두의 육상선수' 장민호가 새로운 역사를 썼다.

46초24의 기록은 단순히 장애인 육상에만 머무는 기록이 아니다. '장민호의 소속팀' 안양시청 강태석 감독은 "이 기록은 비장애 육상에서도 국내 톱3에 드는 호기록이다. 노력한 만큼 좋은 기록이 나왔다"고 반색했다. 실제로 지난 18일 제주전국체전 남자 400m 1위 기록은 신민규(서울특별시청)의 46초32. 장민호의 기록은 이보다 0.08초 빨랐다. 아시안게임 혼성계주에서 한국신기록을 쓴 장민호가 장애인아시안게임 100m에서 아시아신기록, 400m에서 세계신기록을 썼다. 그리고 '불굴의 스프린터' 장민호의 성장은 현재진행형이다. 2년 후 2028년 LA패럴림픽 트랙에서 펼쳐질 장민호의 불꽃 레이스가 더욱 기대되는 이유다.

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나고야=공동취재단 ·전영지 기자 sky4us@sportschosun.com