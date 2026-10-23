여친과 예비 장인이 지켜본 세계신기록 질주, '희망 스프린터' 장민호 생애 첫 아시안패러게임서 2관왕 역사

태극기 든 장민호 (나고야=연합뉴스) 박동주 기자 = 23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선. 한국 장민호가 결승선을 1위로 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.23 pdj6635@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자] "예비 장인어른한테 좋은 모습 보여주지 않았을까요?" 한국 육상의 새로운 스타 장민호(29·안양시청)는 예비 장인어른이 자신의 세계신기록을 좋게 봐주길 원했다.

다시 달리고 싶어 늦은 나이에 떠났던 트랙으로 돌아왔다. 국가대표라는 꿈을 이뤘지만 갑자기 찾아온 시각장애. 하지만 나이, 장애 그 어느 것도 장민호를 막지 못했다.

장민호는 23일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 육상 남자 400m(스포츠등급 T13) 결선에서 46초24로 세계신기록과 함께 금메달을 목에 걸었다. 대회 2관왕이다.

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소름 돋는 질주였다. 5레인에서 출발한 장민호는 엄청난 속도로 다른 선수들을 추월했다. 혼자 다른 차원이었다. 150m 부근부터 금메달은 확정적이었다. 장민호는 홀로 2024년 스칸데르 자밀 아트마니(알제리)가 세운 400m 세계신기록(46초44)과 싸웠다. 젖 먹던 힘까지 짜낸 그는 46초24로 세계신기록의 주인공이 됐다.

지난 20일 열린 100m에서 아시아신기록(10초48)으로 금메달을 차지한 그는 장애인육상 400m 역사에도 자신의 이름을 새겼다. 기존 최고 기록인 46초47도 넘어섰다.

장민호의 기록 (나고야=연합뉴스) 박동주 기자 = 23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선. 한국 장민호가 결승선을 1위로 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.23 pdj6635@yna.co.kr(끝)

경기 후 장민호는 "오늘 세계신기록을 세웠는데, 원하는 목표는 사실 45초대를 뛰는 것이었다. 기록에 조금 아쉬움이 남는다. 그래도 최고 기록을 세웠다는 것만으로도 기분이 좋다. 이렇게 큰 대회에서 2관왕을 했다는 것 자체도 너무 영광"이라며 소감을 전했다.

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한국 장애인육상에서 세계신기록이 나온 건 무려 16년 만이다. 2010년 6월 스위스 아르본에서 열린 월드시리즈에서 홍석만이 800m에서 세계신기록을 세운 후 한국 장애인육상은 새 스타를 기다리고 있었다. 역사적인 순간에도 장민호는 "너무 영광이지만 저는 장애인 선수도 하면서, 비장애인 선수도 같이 하고 있기 때문에 아직 이 정도 기록에 만족하지 않는다"며 더 좋은 기록을 세우겠다고 했다.

하지만 400m는 장민호에게 매 순간이 도전이다. 400m 훈련은 강도가 매우 높다. 힘든 훈련을 하면 안압이 올라가 눈 상태가 안 좋아진다. 장민호는 "400m는 정말 애증의 종목이다. 제가 제일 잘하는 종목이기도 하면서 제일 두려워하고, 싫어하는 종목"이라며 "앞으로도 열심히는 하겠지만 장담은 못 하겠다. 저는 훈련하면 최선을 다하려고 노력한다. 그래서 훈련시켜 주면 잘하겠지만 너무 힘들 것 같다"고 했다.

장민호, 벅찬 기쁨 (나고야=연합뉴스) 박동주 기자 = 23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선. 한국 장민호가 결승선을 1위로 통과한 뒤 환호하고 있다. 2026.10.23 pdj6635@yna.co.kr(끝)

400m 질주가 그만큼 힘들기 때문에 장민호도 100% 확신할 수 없었던 세계신기록이다. "400m는 올 시즌에 정말 열심히, 더는 못 할 정도로 노력했다. 좋은 기록이 나올 것이라 믿고 있었다"면서도 "하지만 제가 아시안게임 뛰고, 장애인아시안게임 준비하는 동안에 훈련보다는 회복에 집중했다. 400m는 훈련량이 부족하면 기록이 안 나오기 때문에 기록에 대한 살짝 두려움은 있었다"고 고백했다.

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예선에서 장민호는 기존 아시아 최강자인 일본의 후쿠나가 료타(48초81)보다 느린 50초92를 기록했다. 결선을 위해 체력 안배를 하겠다는 작전이었고, 제대로 적중했다. "아직 400m를 한 지 얼마 안 돼 하루에 두 번 뛰면 기록이 잘 안 나온다. 한 번을 잘 뛰기 위해서 체력 안배를 했다"고 했다.

장민호는 대회를 앞두고 금메달을 목에 건 후 여자친구에게 프러포즈를 하고 싶다고 고백했다. 특수교사인 여자친구는 장민호가 육상 선수 꿈에 다시 도전하도록 돕고, 가장 옆에서 응원한 사람이다. 이날 경기장에는 여자친구와 예비 장인어른이 와 장민호의 세계신기록 질주를 지켜봤다.

장민호, 힘찬 출발 (나고야=연합뉴스) 박동주 기자 = 23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선. 한국 장민호가 힘차게 출발하고 있다. 2026.10.23 pdj6635@yna.co.kr(끝)

장민호는 "여자친구가 아버님이랑 같이 보러 왔다. (여자친구가) 보러 온 경기에서 제가 최고 기록도 세우고, 세계신기록도 세웠기 때문에 예비 장인어른한테도 좋은 모습을 보여주지 않았을까"라며 웃었다.

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이번 대회를 통해 장민호는 한국 육상의 새 스타가 됐다. 국민적인 응원도 많이 받고 있다. 장민호는 "요즘 항상 응원해 주고, 연락도 너무 많이 주신다. 이렇게 관심을 가져주셔서 너무 감사하다. 항상 열심히 해서 희망이 되는 좋은 선수가 되고 싶다"며 앞으로도 달리기로 희망을 주겠다고 약속했다.