0.01초의 아쉬움, 은메달로 달랬다...임영지, 멀리뛰기서 힘찬 점프로 은메달

사진=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]임영지(28·대전광역시)가 육상 400m 0.01초의 아쉬움을 멀리뛰기에서 털어냈다.

임영지는 23일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 여자 멀리뛰기(스포츠등급 T20) 결선에서 5m10의 기록으로 은메달을 차지했다.

1차 시기에서 4m89를 뛴 임영지는 단번에 1위로 올라섰다. 2차 시기에서 기록을 대폭 향상시키며 금메달 가능성을 높였다. 무려 5m10을 뛰었다. 일본의 가와구치 리오가 5m09, 인도네시아의 옥타비아 리카가 5m08로 뒤를 이었다. 3차 시기에서는 어떤 선수도 5m 이상의 점프를 해내지 못했다.

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하지만 4차 시기에서 순위가 뒤집혔다. 가와구치가 무려 5m36을 뛰면서 임영지를 넘어섰다. 임영지는 4, 5, 6차 시기에서 가와구치를 넘어서기 위해 포기하지 않았지만 아쉽게도 실패했다. 임영지를 끝까지 추격했던 옥타비아는 계속해서 5m 넘는 기록을 세웠지만 임영지 기록에는 끝내 모자랐다. 임영지는 생애 첫 아시안게임에서 은메달을 목에 걸었다.

이번 은메달로 육상 400m에서의 아쉬움을 털어낸 임영지다. 육상 400m에도 출전했던 임영지는 지난 20일 같은 장소에서 열렸던 결선에서 1분00초27로 4위를 기록했다. 동메달을 획득한 가토 아카네(일본)보다 0.01초 느려 아쉽게 포디움에 오르지 못한 바 있다.