남자 골볼, 이란에 설욕하고 8년 만의 장애인AG 동메달

사진제공=대한장애인체육회

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[도요하시=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]한국 남자 골볼 대표팀이 이란에 설욕하며 8년 만에 아시안패러게임 시상대에 올랐다.

김진 감독이 이끄는 한국은 23일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 남자부 동메달 결정전에서 이란을 6대4로 꺾었다.

2018년 인도네시아 대회 동메달 이후 8년 만의 입상이자, 2010년 광저우 대회 은메달을 포함해 역대 세 번째 메달이다.

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2023년 열린 2022 항저우 대회 동메달 결정전에서 이란에 3대7로 패해 4위에 머물렀던 한국은 같은 무대에서 설욕했다.

예선 4승 1패로 2위를 차지한 한국은 준결승에서 일본에 3대9로 졌지만, 마지막 경기에서 메달을 챙겼다.

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이날 한국은 정인태(충청남도장애인체육회)와 김명진(전라남도장애인체육회)이 각각 4골, 2골을 넣어 승리를 합작했다.

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한국은 전반 선제골을 내줬으나 정인태가 상대 왼쪽과 중앙 수비를 공략하며 전반에만 3골을 넣어 3-3으로 맞섰다.

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후반에는 김명진의 반칙으로 내준 페널티 스로로 실점했으나, 종료 5분 9초 전 정인태의 공이 상대 중앙 수비수를 맞고 골문으로 들어가 4-4가 됐다.

이어 김명진이 종료 3분 14초 전 상대 왼쪽 수비를 공략해 역전골을 터뜨렸고, 1분 47초 전 페널티 스로로 쐐기골까지 보태 승리를 확정했다.

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정인태는 경기 후 "팀원들이 다 같이 도와주고 원팀이 돼서 이길 수 있었던 것 같다"며 "실점 이후에 다급하게 가면 플레이가 망가질 것 같았다. 점수를 내주지 않았다고 생각하고 할 수 있는 플레이를 하려고 노력했다"고 말했다.

김명진은 "첫 장애인아시안게임 메달이라서 더 값지고 기쁘다"며 "저번 항저우 때는 이란에 졌는데 이번엔 이겨서 복수하는 느낌도 들고 좋다"고 소감을 밝혔다.

앞서 열린 여자부 동메달 결정전에서는 한국이 태국에 1대3으로 져 4위로 대회를 마쳤다.

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예선 1승 2패로 3위에 오른 뒤 준결승에서 일본에 0대4로 패한 한국은 이날 0-2에서 박민경의 만회골로 추격했지만 페널티 스로로 추가 실점해 메달을 놓쳤다.