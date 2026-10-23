만리장성에 세 번 막힌 배드민턴 박해성, 첫 장애인아시안게임 은메달 3개

사진제공=대한장애인체육회

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[이치노미야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]장애인 배드민턴의 박해성(29·울산중구청)이 처음 출전한 장애인아시안게임에서 은메달 3개를 목에 걸었다. 출전한 세 종목에서 결승에 올랐지만, 모두 중국의 한 선수를 넘지 못했다.

박해성-유수영(24·한국장애인고용공단) 조는 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 배드민턴 남자 복식(스포츠등급 WH1-WH2) 결승에서 중국의 마이젠펑-취쯔모 조에 0대2(11-21 10-21)로 졌다. 두 게임 내내 한 번도 리드를 잡지 못했다.

마이젠펑-취쯔모 조는 명실상부 이 종목 세계 최강으로 꼽힌다. 2021년 열린 2020 도쿄, 2024년 파리패럴림픽에서 남자 복식 WH1-WH2를 2연패하는 동안 단 한 게임도 내주지 않았다. 장애인아시안게임에서도 2018년 인도네시아와 2023년 열린 2022 항저우 대회를 연달아 제패한 뒤 이번에 3연패에 성공했다. 한국은 번번이 이들에게 막혔다. 이번 패배를 포함해 다섯 대회 결승 상대가 모두 한국 조였다.

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박해성에게는 유독 길었던 하루였다. 이날 결승에서만 세 차례 취쯔모와 마주쳤다. 오전 혼합 복식 결승에서 정겨울(23·한국장애인고용공단)과 짝을 이뤄 취쯔모-류위퉁 조와 맞붙어 0대2(2-21 7-21)로 졌고, 이어진 남자 단식(WH1) 결승에서도 취쯔모에게 0대2(9-21 8-21)로 패했다.

박해성은 담담했다. 혼합 복식 직후 "너무 막강한 상대라 원래 이기기 힘든 상대였다. 미련 없이 후련하다"고 했고, 단식 패배 후 취쯔모에 대해 "압도적으로 1등인 선수"라고 말했다. 대신 "남자 복식에서 가능성이 있지 않을까 싶다"고 했지만, 메달 색을 바꾸진 못했다. 혼합 복식을 마친 정겨울이 "어떻게든 색깔을 바꿔 오라"며 건넨 응원도 끝내 이뤄지지 않았다.

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함께 코트에 선 유수영은 WH1과 WH2 선수가 짝을 이루는 종목 특성상 취쯔모의 벽이 유독 높다고 설명했다. 휠체어 배드민턴은 몸통 기능 장애가 커 움직임에 제약이 많은 WH1과, 몸통 기능이 비교적 자유로운 WH2로 등급이 나뉜다. 남자 복식은 WH1과 WH2 선수가 한 조를 이뤄 경기한다. 보통은 상대 WH1 선수를 노려 공격하기 때문에 WH1 선수끼리 랠리를 주고받고, WH2 선수가 어려운 공을 대신 처리하는 구도다. 하지만 중국의 WH1 취쯔모가 워낙 강하다 보니 한국은 상대 WH2인 마이젠펑 쪽을 공략할 수밖에 없었다. 실제 이날 경기에서도 WH1 박해성과 WH2 마이젠펑이 랠리를 주고받는 장면이 계속 연출됐다.

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유수영은 "저 팀만 보고 연습했는데, 연습했던 게 다 안 나온 것 같아 아쉽다"며 "해성이 형과 짝을 이룬 뒤 지금까지 취쯔모-마이젠펑 조와 세 번 붙어봤는데, 이번이 점수를 가장 못 낸 경기였다"고 돌아봤다. 이어 "솔직히 희망을 봤다고 할 만한 경기는 아니었다"며 "오히려 전략을 수정해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 유수영도 이날 남 자단식(WH2) 결승에서 '숙적' 다이키 가지와라(일본)를 상대로 매치 포인트까지 잡았지만 1대2(10-21 21-18 22-24)로 석패해 은메달 2개로 대회를 마쳤다.

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그래도 두 선수는 결승까지 오른 데 대한 자부심을 숨기지 않았다. 유수영은 "남들보다 운동을 더 많이, 더 열심히 했다고 자부하고 대회에 나왔다"며 "출전 종목에서 다 결승에 올라간 건 그에 대한 보답을 받은 것 같아 기쁘다"고 말했다. 항저우 대회 첫 출전에서 은메달 1개와 동메달 2개를 땄던 유수영은 "해성이 형이 첫 출전에 메달 3개를 딴 건 잘한 것"이라고 치켜세웠다.

아쉬운 결과지만, 두 선수에겐 2028년 LA패럴림픽이라는 설욕의 기회가 남아 있다. 유수영은 "장애인아시안게임은 거쳐 가는 과정이고, LA를 보고 있다"며 "중국 WH2 선수가 40대를 바라보고 있어 가능성이 없지 않다"고 했다. 지난해부터 호흡을 맞춘 두 선수는 코트 밖에서도 함께 게임을 즐기는 친한 형·동생 사이라고 한다. 유수영은 "해성이 형과 파트너를 할 때가 가장 편하다"며 "계속 해성이 형과 파트너를 하기를 희망하고 있다"고 했다. 박해성도 "동생이지만 수영이가 제 부족한 부분을 많이 채워준다"고 화답했다.