"손을 댈 수 없다!" 日, '세계 최강' 안세영 압도적 질주에 백기투항…'5대 종목 중 유일하게 12만 포인트'→'세계 1위 유지'

(260905) -- SHENZHEN, Sept. 5, 2026 (Xinhua) -- An Se Young greets the spectators after the women's singles semifinal match between An Se Young of South Korea and Yamaguchi Akane of Japan at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 5, 2026. (Photo by Chu Yan/Xinhua)

Korea's An Se Young kisses her trophy after winning the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 '세계 최강' 안세영(삼성생명)의 압도적 실력에 찬사를 보냈다.

안세영은 막강한 힘을 발휘하고 있다. 그는 올 시즌 개인전에서만 9개의 금메달을 목에 걸었다. 올 시즌 출전한 11차례의 국제대회 개인전에서 준우승을 기록한 전영오픈(3월), 부상으로 16강에서 기권했던 일본오픈(7월)을 제외하고 모두 정상에 올랐다. 안세영은 지난해 11회 정상에 오르며 모모타 겐토(일본)와 남녀 단식 역대 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세웠다. 지금의 기세라면 새 기록도 가능하다.

세계배드민턴연맹(BWF)은 '안세영이 통산 47번째 국제대회 단식 우승을 차지하며 이 부문 신기록을 세웠다'고 공식 발표했다. 종전 최고 기록은 인도네시아의 배드민턴 '전설' 수지 수산티(46승)가 보유하고 있었다. 다만, BWF의 단식 우승 횟수 집계는 관련 통계 작성을 시작한 1999년 이후의 기록만 산정한다. 또한, 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵)나 아시아단체선수권대회 등 단체전 성적은 제외한다.

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The winner, Korea's An Se Young (L), and the second placed, Japan's Akane Yamaguchi, pose with their trophies after the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

안세영은 무려 106주 연속이자 168주째 세계 1위를 지키고 있다. 일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'은 23일 '안세영이 세계 랭킹 선두를 유지했다. 그는12만 2287포인트로 5개 종목 중 가장 높아 손을 댈 수 없는 상황이다. 야마구치 아카네(일본), 왕즈이(중국)가 10만 포인트대에서 따라가고 있다'고 보도했다. 이번에 공개된 세계 랭킹 포인트를 보면 남녀 복식은 11만 포인트대, 혼합 복식은 10만 포인트대에서 1위가 결정났다. 남자 단식은 9만 포인트대에서 1위를 기록했다. 안세영은 말 그대로 압도적이다.

(260905) -- SHENZHEN, Sept. 5, 2026 (Xinhua) -- An Se Young reacts after the women's singles semifinal match between An Se Young of South Korea and Yamaguchi Akane of Japan at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 5, 2026. (Photo by Chu Yan/Xinhua)

이제 안세영은 시즌 10번째 개인전 금메달을 향해 질주한다. 그는 현재 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열리고 있는 2026년 BWF 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 4강에 진출했다. 8강에서 중국의 한웨를 게임스코어 2대0(21-13, 21-16)으로 제압했다. 올 시즌 64승1패, 무려 48연승을 질주했다. 안세영은 2019, 2024, 2025년에 걸쳐 이 대회에서만 세 차례 우승했다. 이번 대회에서 정상에 오르면 통산 4번째 프랑스오픈 우승 및 올해 10번째 우승 트로피를 들어 올리게 된다. 또한, 여자단식 최다 우승이자, 피홍얀(프랑스·2003~2005년) 이후 21년 만에 3연패 기록을 추가하게 된다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com