'마지막 희망이 탈락했다' 中 '세계 최강' 안세영 앞에 눈물 펑펑…'중국, AN에 실질적 위협 될 선수 찾기 어렵다'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]중국이 '세계 최강' 안세영(삼성생명) 앞에 눈물을 흘렸다.

중국의 '넷이즈'는 23일 '지배자 안세영이 48연승을 질주했다. 한웨(중국)를 잡고 4강에 올랐다. 중국의 마지막 희망이 탈락했다'고 보도했다.

안세영은 23일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 한웨와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 8강전에서 게임스코어 2대0(21-13, 21-16)으로 이겼다. 승리까지 필요한 시각은 36분이었다.

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이날 승리로 안세영은 올 시즌 64승1패를 기록했다. 또한, 무려 48연승을 질주했다. 안세영은 2019, 2024, 2025년에 이어 프랑스오픈 네 번째 우승을 정조준한다. 이번에 우승에 성공하면 여자단식 최다 우승이자, 피홍얀(프랑스·2003~2005년) 이후 21년 만에 3연패 기록을 추가하게 된다.

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'넷이즈'는 '중국 여자 단식은 프랑스오픈 8강에 한웨만 진출했다. 한웨는 8강에서 세계 랭킹 1위이자 대한민국의 간판 스타인 안세영과 붙는 어려운 시험대에 올랐다. 안세영의 압도적인 경기 운영 앞에 한웨는 이변을 일으킬 틈을 찾지 못했다. 결국 스트레이트로 패하며 8강에서 여정을 마무리했다'고 했다.

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이 매체는 '2002년생인 안세영은 여자 배드민턴의 독보적인 지배자로 자리잡았다. 그가 쌓아온 놀라운 기록과 수 많은 우승 트로피가 이를 증명한다. 올 시즌 64번의 국제 경기에서 63승1패라는 경이로운 성적을 거뒀다. 한웨가 또 한번 안세영에게 패해 중국은 여자 단식 우승 기회를 잃었다. 현재 중국의 핵심 선수 중에는 코트에서 안세영에게 실질적인 위협이 될 만한 선수를 찾기 어렵다. 그 주된 이유 중 하나는 공격력 부족이다. 중국이 경쟁력을 높이려면 공격 역량을 강화해야 한다'고 덧붙였다.

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한편, 안세영은 4강에서 오쿠하라 노조미(일본)와 격돌한다. 안세영은 오쿠하라를 상대로 6전 전승을 달리고 있다. 가장 최근 대결은 지난 17일 덴마크오픈 4강이었다. 당시에도 안세영이 게임스코어 2대0(21-16, 21-8)으로 이겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com