압도적 '세계 최강' 안세영, 부상 투혼 솔직 고백 "경기 뛸 수 있어 감사…많이 힘들기는 하다"

South Korea?s An Se-young reacts during her BWF World Championships women's singles semi-final badminton match against China's Wang Zhi Yi at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi on August 22, 2026. (Photo by Arun SANKAR / AFP)

South Korea's An Se-young falls as she plays against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 부상 투혼을 발휘하고 있다.

안세영은 24일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 오쿠하라 노조미(일본)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 4강전을 치른다. 안세영은 오쿠하라를 상대로 6전 전승을 달리고 있다. 가장 최근 대결은 지난 17일 덴마크오픈 4강이었다. 당시에도 안세영이 게임스코어 2대0(21-16, 21-8)으로 이겼다.

South Korea's An Se-young celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

매서운 기세다. 그는 올 시즌 개인전에서만 벌써 9차례 정상에 올랐다. 단체전까지 포함하면 올 시즌 벌써 11번의 우승을 차지했다. 올 시즌 64차례 경기에 나서 63승1패, 무려 48연승을 질주 중이다. 그야말로 압도적 기세다.

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우려는 있다. 부상이다. 그는 지난 7월 일본오픈 중 부상으로 이탈, 잠시 쉼표를 찍었다. 지난 18일 덴마크오픈 결승에서도 아킬레스건 통증을 호소했다. 야마구치 아카네(일본)와 격돌하던 3게임 중 오른발을 잘못 디딘 듯 불편함을 호소했다. 당시 대한배드민턴협회는 "프랑스 현지의 대표팀 코치로부터 확인한 결과 큰 부상은 아니라 프랑스오픈에 정상 출전할 예정"이라고 했다.

South Korea's An Se-young gestures after defeating Japan's Akane Yamaguchi in the women's singles badminton final match at the Asian Games in Ichinomiya, Japan, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

안세영이 자신의 몸 상태에 대해 직접 입을 뗐다. 그는 23일 배드민턴협회와의 인터뷰를 통해 "경기를 뛸 수 있다는 것에 감사하다. 몸 상태는 크게 신경쓰지 않고 임하려고 한다. 많이 힘들기는 하다. 그래도 경기를 너무나도 뛰고싶다. 좋은 경기를 하고 싶은 마음이 더 크다"며 "나쁘지 않다. 참을 수 있는 정도다. 경기를 계속하고 있다"고 했다.

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그는 "항상 내가 정말 하고 싶은 플레이를 하는 것이 경기를 뛰면서 가장 중요하다고 생각한다. 내가 실수하더라도 자신있게 실수하고, 상대가 잘하면 인정하는 마음으로 계속 임하고 있다"고 다짐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com