또 중국 넘지 못했지만...펜싱 남자 사브르, 행복한 은메달 '한국 99번째 메달'

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]이번에도 만리장성을 넘지 못했지만 행복하고 감사한 은메달이었다.

대한민국 남자 장애인펜싱 대표팀은 24일 일본 나고야의 이내 스포츠센터에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 12대30으로 졌다. 준결승에서 홍콩을 30대21로 꺾고 결승에 올랐지만, 마지막 문턱을 넘지 못했다.

남자 사브르 단체전에선 주장 심재훈(38·그랜드코리아레저)을 필두로 이태권(대전장애인펜싱협회), 이진솔(이상 33·전북장애인펜싱협회)이 출전했다. 김동훈(45·홍성군청)이 백업으로 나섰다.

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한국은 오전에 열린 홍콩과의 준결승전에서 경기 내내 한 번도 리드를 내주지 않았다. 1라운드에서 5-1로 앞서나간 한국은 2라운드에서 홍콩을 무득점으로 묶어 10-1까지 달아났다.

3라운드에서 위기가 있었다. 홍콩은 11점을 몰아치며 15-12, 3점 차까지 추격했다. 그러나 한국은 4라운드에서 홍콩을 1점으로 막고 20-13으로 다시 달아나 흐름을 되찾았다. 이어 5라운드에서 25-16, 6라운드에서 30-21로 경기를 마무리했다.

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결승 상대는 중국. 이번 대회 한국 장애인펜싱은 종목을 가리지 않고, 중국에 밀렸다. 여자 플뢰레 단체전 4강에서도, 에페 혼성 단체전 결승에서도 중국에 패배해 금메달 도전이 좌절됐다.

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대회 마지막 날 중국에 다시 도전했지만 원하는 결과가 나오지 않았다. 초반부터 분위기가 기울었다. 한국은 1라운드에서 2점을 얻는 데 그쳐 2-5로 뒤졌고, 2라운드에서도 2점에 묶여 4-10으로 격차가 벌어졌다. 3라운드에서는 1점만 보태 5-15, 10점 차까지 밀렸다.

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한국은 4라운드에서 3점을 따내 8-20으로 따라붙으며 반격을 시도했다. 하지만 5라운드에서 1점에 그쳐 9-25가 됐고, 6라운드에서 다시 3점을 올렸지만 승부를 뒤집기에는 역부족이었다. 대한민국 선수단이 차지한 이번 대회 99번째 메달이었다.

경기 후 주장 심재훈은 "여기 출전할 때부터 이렇게 팀워크를 다지기 위해서 되게 노력을 많이 했다. 또 이렇게 뜻깊은 메달을 획득할 수 있어서 너무 영광스럽고 행복하다"며 웃었다.

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홍콩과의 준결승에서 승리한 후 울컥했던 심재훈이다. "되게 울컥하는 것도 있었다. 같은 팀원들한테 정말 고마웠다. 이렇게 열심히 싸워줘서 너무 대견스럽고, 이런 성과를 낼 수 있어서 감사하다"며 이유를 설명했다.

이번에 따지 못한 금메달을 위해 다시 전진할 남자 사브르 대표팀이다. 심재훈은 "지금처럼 이렇게 팀워크 잘 만들어서 우리가 목표하는 지점까지 도달할 수 있도록 최선을 다해서 한번 노력해 보도록 하겠다"고 다짐했다.