대한민국, 아시안패러게임 메달 100개 쾌거....혼성 펜싱 사브르 은메달로 대회 마무리

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]대한민국 장애인펜싱 혼성 사브르 대표팀이 대회 마지막 날 한국의 100번째 메달을 획득했다.

한국은 24일 일본 나고야의 이내 스포츠센터에서 열린 태국과의 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 혼성 사브르 단체전 결승에서 15대20으로 패배했다. 아쉽게 금메달을 획득하지 못했지만 한국 선수단의 100번째 메달을 목에 걸었다.

심재훈(38·그랜드코리아레저), 이진솔(33·전북장애인펜싱협회), 권효경(25·홍성군청), 조은혜(41·부루벨코리아)로 구성된 한국은 극적으로 결승에 진출했다. 홍콩과의 준결승전에서 3라운드까지 12-15로 몰려 패배 위기에 빠졌다. 하지만 심재훈이 마지막 라운드에서 무려 8점을 획득하며 20대19로 1점 차 승리를 거뒀다.

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결승 상대는 태국. 한국은 1라운드에서 1점을 얻는데 그쳐 1-5로 뒤졌고, 2라운드에서도 2점에 묶여 3-10으로 격차가 벌어졌다. 3라운드까지 8-15로 크게 밀렸다. 4라운드에서 7점을 따내 15-20까지 따라붙었지만 끝내 승부를 뒤집지는 못했다.

경기 후 조은혜는 "동생들이 너무 잘해줘서 여기까지 올 수 있었던 것 같다"며 공을 돌렸다. 극적인 결승 진출을 떠올리며 "정말 심장이 멎는 줄 알았다"고 돌아봤다. 19-19, 마지막 한 점을 앞두고 경기를 숨죽여 지켜봤다는 그는 "마지막 주자가 잘해줘서 정말 다행이었다"고 했다.

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한국 선수들은 결승 상대가 태국이 될 것이라고는 예상하지 못했다. 태국 또한 장애인펜싱 아시아 최강국인 중국을 20대19로 이기고 극적으로 결승에 올랐다. 조은혜는 "라운드마다 만나는 상대에 우선 집중하자고 했다. 홍콩과 경기를 마치고 나서야 결승 상대가 태국이라는 것을 알았다. 전혀 예상하지 못했다"고 했다.

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은메달이라 아쉽지만 메달의 의미가 남다르다. 선수단 공식 대회 일정이 모두 마무리되면서 혼성 사브르 선수들이 따낸 은메달이 한국의 100번째 메달이다. 박흥식 선수단장은 아시안패러게임 결산 기자회견장에서 100번째 메달 소식을 듣고, 소감을 전하던 중 기쁨의 눈물을 흘리기도 했다.

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조은혜는 대회 마지막 날 따낸 100번째 메달을 두고는 "더 기념적인 느낌이 든다. 메달 색깔이 조금 아쉽긴 하지만 동생들과 함께 다음에는 색깔을 바꿔서 또 좋은 결과를 보여드리고 싶다"고 말했다.

마지막으로 조은혜는 "매번 대회에 나올 때마다 새로운 과제를 하나씩 가져가는 것 같다"며 "그 과제를 잘 생각해서 내년 세계선수권대회와 그다음 해 패럴림픽도 잘 준비해보고 싶다"고 각오를 밝혔다. 나고야공동취재단