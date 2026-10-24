"많이 힘들기는 하다" 이래서 최강이다! 안세영, 20-19 '아찔' 상황에서도 승리 파죽의 49연승→10번째 金 보인다

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)은 안세영이었다.
안세영은 24일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 오쿠하라 노조미(일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 4강전에서 게임스코어 2대0(21-12, 21-19)으로 이겼다. 이로써 안세영은 65승1패, 무려 49연승을 질주했다. 오쿠하라를 상대로 7전 전승을 완성했다. 결승에 오른 그는 올 시즌 개인전 10번째 정상에 성큼 다가섰다. 동시에 안세영은 2019, 2024, 2025년에 이어 프랑스오픈 네 번째 우승을 정조준한다.
부상 투혼이다. 안세영은 지난 18일 덴마크오픈 결승에서 아킬레스건 통증을 호소했다. 그는 23일 배드민턴협회와의 인터뷰를 통해 "경기를 뛸 수 있다는 것에 감사하다. 몸 상태는 크게 신경쓰지 않고 임하려고 한다. 많이 힘들기는 하다. 그래도 경기를 너무나도 뛰고싶다. 좋은 경기를 하고 싶은 마음이 더 크다"며 "나쁘지 않다. 참을 수 있는 정도다. 경기를 계속하고 있다"고 몸 상태를 전했다.
일주일만의 '리턴매치'였다. 둘은 지난 17일 덴마크오픈 4강이었다. 당시 안세영이 게임스코어 2대0(21-16, 21-8)으로 이겼다. 안세영은 1게임 4-2 상황에서 6연속 득점하며 점수 차를 벌렸다. 11-5로 인터벌을 맞이한 안세영은 흔들리지 않고 경기를 마무리했다. 2게임은 혼돈이었다. 둘은 11-11 상황에서 점수를 주고 받으며 치열하게 격돌했다. 안세영은 20-19, 매우 이례적으로 추격을 허용했다. 하지만 그는 이변 없이 승리로 경기를 챙겼다.
안세영은 막강한 힘을 발휘하고 있다. 그는 올 시즌 개인전에서만 벌써 9개의 금메달을 목에 걸었다. 올 시즌 출전한 11차례의 국제대회 개인전에서 준우승을 기록한 전영오픈(3월), 부상으로 16강에서 기권했던 일본오픈(7월)을 제외하고 모두 정상에 올랐다.
세계배드민턴연맹(BWF)은 '안세영이 통산 47번째 국제대회 단식 우승을 차지하며 이 부문 신기록을 세웠다'고 공식 발표했다. 종전 최고 기록은 인도네시아의 배드민턴 '전설' 수지 수산티(46승)가 보유하고 있었다.
안세영은 이제 새 역사에 도전한다. 지난해 11회 정상에 오르며 모모타 겐토(일본)와 남녀 단식 역대 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세웠다. 지금의 기세라면 새 기록도 가능하다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com