"많이 힘들기는 하다" 이래서 최강이다! 안세영, 20-19 '아찔' 상황에서도 승리 파죽의 49연승→10번째 金 보인다

Badminton - BWF World Championships - Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India - August 23, 2026 South Korea's An Se Young celebrates after winning the women's final against Japan's Akane Yamaguchi REUTERS/Bhawika Chhabra TPX IMAGES OF THE DAY

(260906) -- SHENZHEN, Sept. 6, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea hits a return during the women's singles final match against Miyazaki Tomoka of Japan at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 6, 2026. (Xinhua/Sun Fei)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)은 안세영이었다.

안세영은 24일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 오쿠하라 노조미(일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 4강전에서 게임스코어 2대0(21-12, 21-19)으로 이겼다. 이로써 안세영은 65승1패, 무려 49연승을 질주했다. 오쿠하라를 상대로 7전 전승을 완성했다. 결승에 오른 그는 올 시즌 개인전 10번째 정상에 성큼 다가섰다. 동시에 안세영은 2019, 2024, 2025년에 이어 프랑스오픈 네 번째 우승을 정조준한다.

부상 투혼이다. 안세영은 지난 18일 덴마크오픈 결승에서 아킬레스건 통증을 호소했다. 그는 23일 배드민턴협회와의 인터뷰를 통해 "경기를 뛸 수 있다는 것에 감사하다. 몸 상태는 크게 신경쓰지 않고 임하려고 한다. 많이 힘들기는 하다. 그래도 경기를 너무나도 뛰고싶다. 좋은 경기를 하고 싶은 마음이 더 크다"며 "나쁘지 않다. 참을 수 있는 정도다. 경기를 계속하고 있다"고 몸 상태를 전했다.

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(260903) -- SHENZHEN, Sept. 3, 2026 (Xinhua) -- An Se Young greets spectators after the women's singles round of 16 match between An Se Young of South Korea and Han Qianxi of China at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 3, 2026. (Photo by Peng Zhigang/Xinhua)

일주일만의 '리턴매치'였다. 둘은 지난 17일 덴마크오픈 4강이었다. 당시 안세영이 게임스코어 2대0(21-16, 21-8)으로 이겼다. 안세영은 1게임 4-2 상황에서 6연속 득점하며 점수 차를 벌렸다. 11-5로 인터벌을 맞이한 안세영은 흔들리지 않고 경기를 마무리했다. 2게임은 혼돈이었다. 둘은 11-11 상황에서 점수를 주고 받으며 치열하게 격돌했다. 안세영은 20-19, 매우 이례적으로 추격을 허용했다. 하지만 그는 이변 없이 승리로 경기를 챙겼다.

(260906) -- SHENZHEN, Sept. 6, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts during the women's singles final match against Miyazaki Tomoka of Japan at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 6, 2026. (Xinhua/Sun Fei)

안세영은 막강한 힘을 발휘하고 있다. 그는 올 시즌 개인전에서만 벌써 9개의 금메달을 목에 걸었다. 올 시즌 출전한 11차례의 국제대회 개인전에서 준우승을 기록한 전영오픈(3월), 부상으로 16강에서 기권했던 일본오픈(7월)을 제외하고 모두 정상에 올랐다.

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세계배드민턴연맹(BWF)은 '안세영이 통산 47번째 국제대회 단식 우승을 차지하며 이 부문 신기록을 세웠다'고 공식 발표했다. 종전 최고 기록은 인도네시아의 배드민턴 '전설' 수지 수산티(46승)가 보유하고 있었다.

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안세영은 이제 새 역사에 도전한다. 지난해 11회 정상에 오르며 모모타 겐토(일본)와 남녀 단식 역대 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세웠다. 지금의 기세라면 새 기록도 가능하다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com