[나고야 장애인아시안게임 결산-2] 2년 앞으로 다가온 LA패럴림픽, 기대감 키운 장애인아시안게임...한국 장애인 스포츠 세대교체 신호탄

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]2028년 LA패럴림픽을 기대할 수 있도록 만드는 장애인아시안게임이었다.

아시아 최대 규모의 장애인 국제대회인 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임이 24일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 폐회식을 끝으로 막을 내렸다. 한국은 금메달 29개, 은메달 38개, 동메달 33개까지 총 메달 100개를 획득해 종합 5위에 올랐다. 당초 내걸었던 금메달 21개 이상과 종합 6위라는 목표를 초과 달성했다.

이번 대회를 통해 얻은 수확은 패럴림픽을 향한 기대감이다. 가장 빛난 선수는 단연 한국 육상의 새로운 스타 장민호(29·안양시청)였다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 혼성 및 남자 1600m 계주 주자로 뛰었던 그는 장애인아시안게임 출전으로 두 대회에 모두 출전한 한국 스포츠 역사상 최초의 선수가 됐다.

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100m에서 아시아 신기록과 함께 금메달을 따냈고, 400m에서는 세계 신기록으로 우승해 2관왕에 올랐다. 첫 출전한 장애인아시안게임에서 세계·아시아 기록을 모두 갈아치웠다. 지금의 기록을 유지하기만 해도 400m에서 LA패럴림픽 금메달을 바라볼 수 있다. 장민호는 400m만 바라보지 않는다. 24일 일본 나고야의 TKP 메이테츠 프레스센터에서 열린 대회 결산 기자회견에서 "100m에서는 세계신기록을 세우지 못했기 때문에 이 종목에서도 더 주목받는 선수가 되고 싶다. 패럴림픽에서 2관왕과 2종목 세계신기록을 목표로 하고 싶다"며 힘주어 말했다.

'금메달 12개'로 한국 최고 효자종목 역할을 톡톡히 한 탁구에선 간판 윤지유(26·성남시청)와 김현욱(31·경기도장애인체육회)이 빛났다. 윤지유는 여자 단·복식, 김현욱은 남자 단·복식에서 2관왕에 오르더니 함께 출전한 혼합 복식에서도 대회 정상에 올라 3관왕 약속을 이뤄냈다. 윤지유는 장애인아시안게임 생애 첫 3관왕, 김현욱은 처음 출전한 장애인아시안게임에서 3관왕을 해내며 한국 장애인탁구를 이끌었다.

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이제 이들의 목표는 세계 정복이다. 패럴림픽 은메달리스트 윤지유와 김현욱은 2년 후 세계 최강 도전에 나선다. 금메달 12개로 탁구 역대 장애인아시안게임 단일 대회 최다 기록을 세운 정은창(57·대전장애인체육회) 대표팀 감독은 "LA패럴림픽에서는 다 놀라게 해드리겠다"고 자신감을 드러냈다.

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사진제공=대한장애인체육회

각 종목의 에이스 선수들이 좋은 활약을 해준 기반에는 집중 육성 우수선수 프로그램의 공이 컸다. 이 프로그램에 참여한 6개 종목 12명 중 10명이 메달(금8, 은11, 동2)을 목에 걸어 입상률 83%를 기록했다. 대한장애인체육회는 앞으로도 선수별 지원 내용과 국제대회 성과를 분석해 실효성이 확인된 지원은 확대하고, 선수별 보완 과제는 차기 육성계획에 반영할 예정이다.

새로운 종목의 약진도 눈에 띄었다. 조은혜(41·부루벨코리아)가 휠체어펜싱 여자 에페 개인전(스포츠등급 B) 금메달로 장애인아시안게임 출범 후 한국 휠체어펜싱 최초의 금메달을 이뤄냈다. 단체종목에서는 휠체어럭비의 '이변' 금메달이 터졌다. 많은 주목을 받지 못했던 휠체어럭비는 세계 최강 일본을 일본 홈에서 꺾고 금메달을 차지했다. 세대교체 중인 세계랭킹 1위 일본을 예선에서 2번 모두 제압하더니, 결승에서도 일본을 누르고 단체 종목 유일 금메달을 획득했다. 대한장애인체육회는 신규 금메달 종목은 일회성 성과에 그치지 않도록 국제대회 참가, 국내·외 합동훈련, 지도자·장비 지원 확대 검토하겠다는 입장이다.

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배드민턴의 박해성(29·울산중구청)과 이승후(17·전북특별자치도장애인체육회)처럼 신예 선수들의 성장도 발견할 수 있는 대회였기에 더욱 의미가 남다르다. 정진완 대한장애인체육회 회장은 "이번 대회는 처음 출전한 선수나 신인 선수들도 메달을 획득해줬다. 기존 패럴림픽 메달리스트 선수들도 선전해줬다. 대한장애인체육회는 대회 성과를 잘 분석해 LA패럴림픽도 잘 준비하겠다"고 했다. 대한장애인체육회는 탁구, 사격, 사이클 등 기존 강세 종목의 경쟁력을 유지하고, 휠체어럭비, 휠체어펜싱, 육상 등에서 확인한 성과를 지속가능한 국제경쟁력으로 발전시킬 계획이다.