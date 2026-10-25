"영등포구 우승!" '25개구 완전체' 서울 장애인생활체육 대회 성료...조성호 서울시 관광체육국장 "'삶의 질' 특별시 서울,장애 관계없이 누구나 함께 즐기는 체육환경 만들것"

사진제공=서울시장애인체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]'서울시 25개 자치구, 모두의 장애인체육 페스티벌', 2026년 서울특별시 장애인생활체육대회가 성료됐다.

24일 서울 관악구 서울대 종합체육관에서 펼쳐진 이번 대회에는 서울시 25개 자치구 선수단 2500여명, 운영진, 응원단을 포함해 3500여명이 참가했다. 서울특별시와 서울특별시장애인체육회가 주최하고, 서울특별시장애인체육회, 종목별 경기단체가 주관, 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한장애인체육회, 복권위원회, 포카리스웨트, 신한은행이 후원한 이번 대회는 동호인 종목 5개(보치아, 실내조정, 한궁, 쇼다운, 파크골프), 화합종목 5개(줄다리기, 슐런, 골밑슛 릴레이, 스태킹릴레이, 플로어컬링), 체험종목 9개(플라잉디스크, 후크볼, 전자다트, 셔플보드, 미니골프, 미니탁구, 티볼, 스포츠스태킹, 스크린 사격) 등 총 19개 종목에서 각 자치구 대표 선수들이 기량을 겨뤘다.

이날 개회식에서 권익태 서울특별시장애인체육회 사무처장은 대회사를 통해 "서울특별시 도시브랜드에는 '마음이 모이면 서울이 된다'는 뜻이 담겨 있다"면서 "오늘 모인 여러분의 땀방울과 환한 미소, 서로를 향한 힘찬 박수가 서울을 따뜻하고 역동적인 도시로 채우고 있다"고 말했다. "오늘 대회는 단순한 승패의 자리가 아니다. 스스로의 한계와 마주하며 묵묵히 훈련해온 여러분 모두 이미 자랑스러운 승자이자 이 축제의 주인공"이라고 강조한 후 "가장 중요한 건 안전과 부상없는 완주다. 다치지 않고 끝까지 웃으며 동행하는 대회가 되도록 서로를 격려해달라"고 당부했다.

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축사를 위해 연단에 오른 조성호 서울특별시 관광체육국장은 이달 초 서초구장애인체육회 인증으로 서울시 관내 25개 자치구 장애인체육회 설립이 완료된 성과와 역사적 의미를 짚었다. 조 국장은 "서울특별시 장애인생활체육대회에 참가하신 25개 자치구 선수단 여러분, 진심으로 환영한다"는 말로 인사를 건넨 후 "올해 대회는 더욱 특별한 의미기 있다. 서울시 25개 모든 자치구에 장애인체육회가 설립돼 처음으로 한자리에 모인 뜻깊은 대회"라고 의미를 부여했다. "그동안 장애인 생활체육의 저변을 넓혀온 소중한 결실이자, 누구나 차별없이 건강하고 행복한 삶을 누리는 '삶의질 특별시 서울'로 나아가는 의미 있는 발걸음이다. 이 성과를 이루기까지 애써주신 서울시장애인체육회와 자치구 장애인체육회 관계자들께 깊이 감사드린다"고 덧붙였다. 이어 "앞으로도 서울시는 장애인들의 생활체육 참여 기회를 더욱 넓히고 장애유무와 관계없이 누구나 함께 즐기는 체육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 약속했다.

서울특별시체육회 김성범 사무처장은 "자세히 보아야 아름답다. 오래 보아야 예쁘다. 여러분도 그러하다"며 나태주 시인의 시구를 인용한 따뜻한 축사를 건넸다. "이 현장이 너무나 뿌듯하고 따뜻하다. 어제 (2심 무죄 판결 후)오세훈 시장님이 웃으시는 걸 오랜만에 봤는데 오늘의 이런 기쁨을 예견한 것같다. 그 미소가 함께하는 건강하고 행복한 서울, 서울 체육이 발전하는 계기가 되길 소망한다"고 말했다. 내빈들의 힘찬 북치기 응원 세리머니에 이어 서울 장애인체육 발전을 염원하며 25개 자치구 참가자들이 한목소리로 "삶의 질, 특별시 서울"을 외쳤다.

조성호 서울시 관광체육국장이 24일 서울시 장애인생활체육 대회 현장에서 권익태 서울시장애인체육회 사무처장과 '삶의 질 특별시 서울'을 만들기 위한 장애인 체육 비전에 대한 이야기를 나누고 있다. 사진 왼쪽부터 권익태 서울시장애인체육회 사무처장, 이경생 서울시 체육진흥과장, 조성호 서울시 관광체육국장.

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지난 7월 민선 9기 첫 관광체육국장에 임명된 조 국장은 임기 후 처음 찾은 장애인 생활체육 대회에 특별한 관심을 표했다. 조 국장은 권익태 처장 등 서울시장애인체육회 임직원들과 함께 경기장을 돌아본 후 "25개 자치구 장애인 선수들의 열정과 참여 열기에 깊은 인상을 받았다. '삶의 질 특별시 서울'에 대한 (오세훈) 시장님의 의지가 확고하신 만큼 장애인 '삶의 질'과 직결되는, 서울시 장애인 생활체육 활성화를 위한 중장기 계획을 함께 잘 만들어보자"고 제안했다.

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사진제공=서울시장애인체육회

사진제공=서울시장애인체육회

한편 이날 오후 4시 가까이 이어진 종목별 경기 결과 영등포구가 '디펜딩 챔프' 중랑구를 꺾고 종합우승의 영예를 안았다. '전통의 장애인체육 명가' 중랑구와 노원구가 각각 2-3위에 올랐고 경기 내내 뜨거운 응원전을 펼친 광진구가 화합상을 받았다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com