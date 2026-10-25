[나고야 장애인아시안게임 결산-1] 한국, 금 29개·종합 5위로 목표 초과 달성…탁구·사이클이 견인

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임에서 한국 선수단이 당초 내걸었던 금메달 21개 이상·종합 6위라는 목표를 초과 달성했다.

한국은 대회가 끝난 24일까지 금메달 29개, 은메달 38개, 동메달 33개를 획득해 종합 5위에 올랐다. 마지막 날 펜싱 혼성 사브르 단체전 은메달로 메달 100개를 채웠다.

금메달 30개로 종합 4위였던 2023년 열린 2022 항저우 대회보다 목표를 낮춘 것은 당시 금메달 6개를 합작한 론볼과 바둑이 빠졌기 때문이다. 두 대회의 공통 종목만 따지면 금메달은 24개에서 28개로 늘었다.

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정진완 대한장애인체육회장은 24일 일본 나고야의 TKP 메이테츠 프레스센터에서 열린 대회 결산 기자회견에서 "탁구, 사이클에서 기대치 이상의 성과가 나왔다"며 "처음 출전한 선수나 신인 선수들도 메달을 획득해줬다"고 평가했다.

전통의 메달밭 탁구는 금메달 12개를 수확해 항저우 대회의 9개를 넘어 역대 최다 금메달 기록을 세웠다. 김현욱(경기도장애인체육회)과 윤지유(성남시청)가 나란히 3관왕에 올랐고, 서수연(광주광역시청) 김기태(서울특별시청) 장영진(성남시청) 이미규(울산장애인체육회)도 2관왕을 달성했다. 상대국의 전력을 분석해 경쟁력 있는 복식조를 꾸린 전략도 메달 수확에 힘을 보탰다.

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사이클은 항저우보다 3개 많은 금메달 7개를 따냈다. 첫 출전한 박현미가 파일럿 김채연(이상 경기도장애인사이클연맹)과 2관왕을 합작했고, 이도연(전북특별자치도장애인사이클연맹)도 개인도로독주와 도로경기를 제패했다.

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육상 장민호(안양시청)는 남자 100ｍ(스포츠등급 T13)에서 10초48의 아시아신기록, 400ｍ에서 46초24의 세계신기록을 세우며 첫 장애인아시안게임에서 2관왕에 올랐다. 지난달 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 혼성·남자 1600ｍ 계주에 나섰던 그는 한국 선수 최초로 아시안게임과 장애인아시안게임 무대를 모두 밟았다. 여기에 금메달 2개와 신기록까지 더하며 이번 대회를 빛낸 스타로 떠올랐다.

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휠체어럭비 대표팀은 결승에서 세계랭킹 1위 일본을 53대50으로 꺾는 대이변을 일으키며 사상 첫 장애인아시안게임 금메달을 거머쥐었다. 펜싱 조은혜(부루벨코리아)도 여자 에페 개인전(스포츠등급 B)에서 파리 패럴림픽 3관왕 사이수니 자나(태국)를 15대14로 제압해 한국 펜싱에 첫 장애인아시안게임 금메달을 안겼다. 양궁은 김옥금(광주광역시청)·박홍조(서울특별시청)의 W1 혼성 단체전과 곽건휘(현대 에버다임)의 남자 리커브 개인전에서 금메달을 수확했다.

반면 전통의 강세 종목인 사격과 보치아는 금메달 목표를 채우지 못하며 자존심을 구겼다. 사격은 금메달 7개를 기대했지만 3개에 머물렀다. 결선에서 거듭 우승 문턱에 막혀 은메달과 동메달을 각각 6개씩 따내는 데 만족해야 했다. 항저우에서 금메달 2개를 땄던 보치아는 이번엔 은메달과 동메달 1개씩에 그쳤다. 2010년 장애인아시안게임 출범 이후 처음으로 금메달 없이 대회를 마치며 역대 최악의 성적표를 받아들었다. 유도와 태권도, 휠체어테니스도 항저우의 금메달을 지키지 못했다.

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중국은 금메달 207개, 은메달 117개, 동메달 111개로 압도적인 1위에 올랐다. 개최국 일본(금 64, 은 60, 동 62)과 우즈베키스탄(금 45, 은 49, 동 51)이 뒤를 이었다. 일본과의 금메달 격차는 항저우의 12개에서 35개로 벌어졌다. 항저우 8위였던 우즈베키스탄은 3위로 도약했고, 당시 한국에 금메달 1개 차로 뒤졌던 인도는 이번엔 금메달 30개, 은메달 35개, 동메달 49개로 한국을 제치고 4위에 올랐다.

강세 종목의 성과를 다른 종목으로 넓혀 경쟁국의 성장에 대응해야 한다는 과제도 남았다. 정 회장은 "유지할 부분, 보완할 부분, 미진한 부분을 대회 후 면밀하게 분석하겠다"며 "2028년 LA패럴림픽에선 더 멋진 성과를 보여드리도록 노력하겠다"고 밝혔다.