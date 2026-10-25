살인태클은 양반? 모두가 경악한 잔인한 반칙…퇴장 처분에도 팬들은 "영구 제명" 분노, 사연은

사진=AI 생성 이미지.

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[스포츠조선 박상경 기자] 이쯤되면 살인태클이 양반처럼 보일 정도다.

웨일스 세미프로 럭비 경기에서 나온 충격적인 반칙 장면이 모두를 경악케 하고 있다. 영국 데일리메일은 24일(한국시각) '란도버리-에브 베일 간의 슈퍼 럭비 컴루 경기 도중 발생한 폭력 행위에 대해 팬들이 영구 제명 처분을 요구 중'이라고 전했다.

사건은 이렇다. 에브 베일의 록 커티스 그레고리는 전반 막판 럭(Ruck)을 형성하던 상대 선수의 무릎을 밟았다. 해당 장면은 중계 화면에 그대로 포착됐고, 캐스터와 해설자 모두 탄식을 내뱉을 정도로 심각한 장면이었다. 심판은 당연히 그레고리에게 레드카드를 들어 보이며 퇴장 처분을 내렸다.

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데일리메일은 '해당 영상이 온라인을 통해 퍼지자 많은 이들이 SNS를 통해 혐오감을 표출하고 있다'고 전했다. 한 럭비 팬은 '영구 제명 처분을 받아야 할 일이 있다면 바로 이것'이라며 강력하게 비난했다. 또 다른 팬 역시 '선수 생명을 끝장낼 수도 있었다. 고의적인 행동이었다'고 지적했다. 또 다른 팬 역시 '역겹다', '다시는 경기장 근처에 얼씬도 못하게 해야 한다' 등의 반응을 보였다.

럭비는 격렬한 몸싸움으로 평소에도 잦은 부상이 발생하는 종목이다. 하지만 그레고리는 의도적으로 상대 선수를 해치기 위한 행위로 비난을 피하지 못하고 있다. 어찌 보면 당연한 반응인 셈이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com