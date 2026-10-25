"팀코리아, 장애인AG 국대 여러분 수고하셨습니다!" 25일 오후 4시30분 귀국 환영행사...강대금 문체부 체육협력관 "더 많은 장애인들이 스포츠 통해 활력 얻을 수 있도록..."[오피셜]

23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선. 한국 장민호가 1위로 결승선을 통과, 세계신기록을 달성한 뒤 기념촬영하고 있다.

폐회식을 앞두고, 취재진을 향해

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)가 대한장애인체육회와 함께 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임을 성료한 대한민국 선수단을 위한 환영 행사를 개최한다.

25일 오후 4시 30분, 인천국제공항 제2여객터미널에서 개최하는 아이치-나고야 장애인아시안게임 환영행사에서 정부는 아시아 무대에서 기량을 펼친 선수들에게 감사와 격려의 뜻을 전하고, 대회 준비부터 현지 지원까지 힘을 보탠 모든 이들의 노고를 되새긴다. 정진완 대한장애인체육회장, 전선주 이천선수촌장, 박흥식 선수단장과 선수단, 가족, 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데 대회 결과 보고와 선수 단기 반납을 통해 대회 일정을 마무리한다.

21일 일본 나고야시 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 펜싱 여자 에페 B 개인전 결승. 한국 조은혜가 경기를 펼치고 있다.

20일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 탁구 여자 단식 클래스 3에서 금메달을 획득한 한국 윤지유가 기념촬영을 하고 있다.

포즈 취하는 조은혜

팀 코리아는 이번 대회 당초 내걸었던 금메달 21개 이상-종합 6위라는 목표를 초과 달성했다. 금메달 29개, 은메달 38개, 동메달 33개로 종합 5위에 올랐고, 대회 마지막 날인 24일 펜싱 혼성 사브르 단체전 은메달로 메달 100개를 채웠다. 2023년 열린 항저우 대회(금메달 30개, 종합4위) 때 정식종목이었던 론볼, 바둑 등 효자종목이 제외되면서 목표를 하향했지만 탁구(금메달 12개), 사이클(금메달 7개)에서 기대 이상의 성과가 나왔고, 장애-비장애 육상 모두를 뛰는 스프린터 장민호가 아시아신기록, 세계신기록으로 2관왕에 오르는 등 첫출전한 선수 신예 선수들의 약진이 눈부셨다. 휠체어럭비 대표팀도 결승에서 세계랭킹 1위 일본을 53대50으로 꺾는 대이변과 함께 사상 첫 장애인아시안게임 금메달을 목에 걸었다. 펜싱 조은혜(부루벨코리아)도 여자 에페 개인전(스포츠등급 B)에서 파리 패럴림픽 3관왕 사이수니 자나(태국)를 15대14로 꺾고 첫 장애인아시안게임 금메달을 안겼다. 반면 파리패럴림픽 10연패에 빛나는 보치아와 파리패럴림픽 금메달 3개를 휩쓴 효자종목 사격이 뜻밖에 부진했다. 사격은 이번 대회 금메달 7개를 기대했지만 3개에 머물렀다. 항저우에서 금메달 2개를 땄던 보치아는 노골드를 기록했다.

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메달 획득 후 기념 촬영하는 이도연·허윤정

경기하는 남자 사이클 윤중헌·김정빈

정진완 대한장애인체육회장은 "유지할 부분, 보완할 부분, 미진한 부분을 대회 후 면밀하게 분석하겠다"며 "2028년 LA패럴림픽에선 더 멋진 성과를 보여드리도록 노력하겠다"고 다짐했다.

문체부는 "선수들의 도전이 대회 기간의 응원과 관심으로 끝나지 않고 일상 속 스포츠 참여로 이어지는 것도 중요하다"면서 "이번 대회를 계기로 국가대표 선수들의 활약에 대한 관심을 장애인 생활체육 현장으로 확산하고, 더욱 많은 장애인이 가까운 곳에서 스포츠를 즐기며 건강과 성취의 기쁨을 누릴 수 있도록 장애인체육 참여 기반을 넓혀나갈 계획"이라고 밝혔다.

장애인체육, 국제체육 정책을 총괄하는 강대금 문체부 체육협력관은 "아시아 무대에서 최선을 다한 대한민국 선수단의 귀국을 환영한다"면서 "문체부는 선수들이 보여준 멋진 도전이 장애인체육에 대한 관심과 응원으로 이어지고, 더욱 많은 장애인이 스포츠를 통해 즐거움과 활력을 얻을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"라는 의지를 전했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com