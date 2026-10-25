수원특례시청, '2026 한돈배 여자 아이스하키리그' 우승...결승서 YKK 8-0 대파

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원특례시청이 '2026 한돈배 여자 아이스하키리그'에서 우승을 차지했다.

구성원 대부분이 여자 아이스하키 대표팀출신인 수원특례시청은 25일 서울시 고척동 제니스아이스링크에서 열린 대회 디비전 1 결승전에서 45분 동안 무려 8골을 터트리는 폭발적인 공격력을 앞세워 YKK를 8대0으로 제압했다.

수원특례시청은 조별리그에서 23골을 넣고 단 한 골 만을 허용하며 4전 전승으로 디비전 1 A조 1위를 차지했고,결승전에서도 한 수 위의 경기력으로 한국 여자 아이스하키 최강팀임을 확인시켰다.김희원 이은지 박채린 최정현 최유정 등 전 여자 아이스하키 대표팀 선수들을 주축으로 한 YKK는 디비전 1 B조에서 4연승으로 1위를 차지하며 결승에 올랐다. 이변 연출에 도전했지만 득점포가 침묵했고 3피리어드 들어 대량 실점하며 무너졌다.

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수원특례시청은 경기 시작 3분 28초 만에 공격 지역 왼쪽을 돌파한 장현정이 올린 센터링 패스를 골 크리스 정면에서 강나라가 마무리,선제골을 터트렸고 2피리어드 시작 51초 만에 박종아가 김민서의 어시스트로 추가골을 성공시켰다.수원특례시청은 박예은의 추가골까지 터지며 2피리어드를 3-0으로 마치며 승기를 잡았고 3피리어드 들어 김세린 강나라 김민서 장현정 박지윤이 소나기골을 터트리며 대승을 매듭지었다.

'2026 한돈배 여자 아이스하키리그'는 한돈자조금관리위원회의 후원으로 19일 제니스아이스링크에서 막을 올렸다.디비전 1에 10개팀,디비전 2에 7개 팀이 출전했다. 라운드로빈 방식으로 치러진 디비전 2에서는 퀸즈가 6전 전승(1연장승 포함)으로 정상에 올랐다.

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이번 대회는 국내 여자 아이스하키의 저변 확대를 위해 많은 팀과 선수들의 참가를 유도한다는 차원에서 국제아이스하키연맹 경기 규정(1피리어드 20분X3, 인터미션17분)대신 1피리어드 15분X3, 인터미션 3분으로 단축 운영됐다.

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양승준대한아이스하키협회장은 "여자 아이스하키의 성장을 위해 5년째 헌신하고 있는 한돈자조금관리위원회에 깊은 감사의 말씀을 드린다.한돈자조즉관리위원회의 후원으로 올해는 디비전 1에 10개팀, 디비전 2에 7개 팀이 참가, 역대 최대 규모로 대회가 성공적으로 치러졌다. 대한아이스하키협회는 앞으로 여자 아이스하키의 저변을 넓히고 잠재력을 개발하기 위해 최선을 다할 것"이라고 소감을 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com