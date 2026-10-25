[속보]"충격!" '세계 최강' 안세영이 밀렸다…'1m79 장신' 푸살라 신두에 1게임 16-21 허용

epa13186607 An Se Young of Korea during her Women's Single Final match against Akane Yamaguchi of Japan at the BWF World Championship in New Delhi, India, 23 August 2026. EPA/RAJAT GUPTA

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 고개 숙였다.

안세영은 25일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 푸살라 신두(인도)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전을 치르고 있다. 1게임을 16-21로 내줬다.

안세영은 신두를 상대로 그동안 10번 붙어 단 한번도 패한 적이 없다. 하지만 이번엔 달랐다. 신두는 큰 키(1m79)를 앞세워 안세영을 몰아붙였다. 안세영은 1게임, 9-11로 인터벌을 허용했다. 그는 연속 2득점으로 11-11 동점을 만들었지만, 경기를 뒤집지 못했다. 1게임을 16-21로 밀렸다.

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올 시즌 안세영은 개인전에서만 벌써 9개의 금메달을 목에 걸었다. 올 시즌 출전한 11차례의 국제대회 개인전에서 준우승을 기록한 전영오픈(3월), 부상으로 16강에서 기권했던 일본오픈(7월)을 제외하고 모두 정상에 올랐다.

안세영은 프랑스오픈에서 개인전 10번째 정상을 정조준한다. 동시에 2019, 2024, 2025년에 이어 프랑스오픈 네 번째 우승을 노린다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com