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[속보]"충격!" '세계 최강' 안세영이 밀렸다…'1m79 장신' 푸살라 신두에 1게임 16-21 허용

김가을 기자

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입력:

epa13186607 An Se Young of Korea during her Women's Single Final match against Akane Yamaguchi of Japan at the BWF World Championship in New Delhi, India, 23 August 2026. EPA/RAJAT GUPTA
epa13186607 An Se Young of Korea during her Women's Single Final match against Akane Yamaguchi of Japan at the BWF World Championship in New Delhi, India, 23 August 2026. EPA/RAJAT GUPTA

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 고개 숙였다.

안세영은 25일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 푸살라 신두(인도)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전을 치르고 있다. 1게임을 16-21로 내줬다.

안세영은 신두를 상대로 그동안 10번 붙어 단 한번도 패한 적이 없다. 하지만 이번엔 달랐다. 신두는 큰 키(1m79)를 앞세워 안세영을 몰아붙였다. 안세영은 1게임, 9-11로 인터벌을 허용했다. 그는 연속 2득점으로 11-11 동점을 만들었지만, 경기를 뒤집지 못했다. 1게임을 16-21로 밀렸다.

올 시즌 안세영은 개인전에서만 벌써 9개의 금메달을 목에 걸었다. 올 시즌 출전한 11차례의 국제대회 개인전에서 준우승을 기록한 전영오픈(3월), 부상으로 16강에서 기권했던 일본오픈(7월)을 제외하고 모두 정상에 올랐다.

안세영은 프랑스오픈에서 개인전 10번째 정상을 정조준한다. 동시에 2019, 2024, 2025년에 이어 프랑스오픈 네 번째 우승을 노린다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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