[속보]"경악" 이게 바로 우리가 알던 안세영…'10전 전승' AN, 푸살라 신두 2게임 제압→경기 1-1 원점

South Korea's An Se-young celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)은 안세영이었다.

안세영은 25일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 푸살라 신두(인도)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전을 치르고 있다. 게임 스코어 1-1, 경기를 원점으로 돌렸다. 그는 1게임을 16-21로 내줬다. 하지만 2게임을 21-11로 잡았다.

1게임, 안세영은 신두의 큰 키(1m79)를 앞세운 공격에 흔들렸다. 11-11 동점 상황에서 상대에 연속 득점을 허용하며 밀렸다. 안세영은 뒤늦게 추격에 나섰지만, 승패를 뒤집지 못했다.

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안세영은 2게임 분위기를 바꿨다. 첫 포인트를 가지고 오며 손끝을 예열했고, 경기를 치를수록 리듬을 되찾는 모습이었다. 그는 8-7 상황에서 3연속 득점하며 인터벌에 먼저 도달했다. 당황한 신두는 실수를 연발하며 흔들렸다. 안세영은 16-8, 더블 스코어를 만들었다. 기세를 올린 안세영은 차곡차곡 점수를 쌓으며 2게임을 챙겼다.

South Korea's An Se-young celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

한편, 안세영은 올 시즌 개인전에서만 벌써 9개의 금메달을 목에 걸었다. 올 시즌 출전한 11차례의 국제대회 개인전에서 준우승을 기록한 전영오픈(3월), 부상으로 16강에서 기권했던 일본오픈(7월)을 제외하고 모두 정상에 올랐다. 그는 프랑스오픈에서 개인전 10번째 정상을 정조준한다. 동시에 2019, 2024, 2025년에 이어 프랑스오픈 네 번째 우승을 노린다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com