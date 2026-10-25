베트맨, 10월 소액 구매 건전화 캠페인 마감 임박…31일까지 참여 가능

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 진행 중인 '소액 구매 건전화 캠페인, 건강한 토토라이프 만들기'가 31일 마감된다고 밝혔다.

지난 1일 시작한 이번 캠페인은 이용자가 자신의 구매 습관을 점검하고, 구매 및 손실 한도와 휴식 계획을 세워 소액 구매를 실천할 수 있도록 마련했다. 참여를 원하는 이용자는 마감일까지 베트맨 내 이벤트 페이지에서 건전화 프로그램 참여와 소액 구매 이벤트의 세부 내용을 확인할 수 있다.

건전화 프로그램 참여 이벤트는 '셀프 진단평가', '셀프 구매계획', '셀프 휴식계획'으로 구성됐다. '셀프 진단평가'는 자신의 몰입도를 점검하는 프로그램이다. '셀프 구매계획'은 구매 및 손실 한도를 미리 정할 수 있도록 지원한다. '셀프 휴식계획'을 통해서는 하루 동안 스포츠토토 구매를 쉬어가는 계획을 세울 수 있다.

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캠페인 기간 건전화 프로그램에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 200명에게 올리브영 1만 원권을 증정한다. 세 가지 프로그램에 모두 참여한 이용자에게는 벳볼 500개를 지급한다.

소액 구매 이벤트는 캠페인 기간 1만 원 이하의 소액으로 스포츠토토를 구매한 이용자를 대상으로 진행한다. 추첨을 통해 ▲배달의민족 3만 원권(30명) ▲메가 커피 1만 원권(120명) 등 총 150명에게 경품을 제공한다.

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한편, 이번 이벤트의 당첨자는 11월 11일 발표할 예정이다. 캠페인 참여 방법과 경품 지급 등 자세한 사항은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.