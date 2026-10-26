"경악!" '13개 대회 우승 도전 기세' 中, 안세영 질주에 백기투항→극찬 폭발…'AN, 본인 외 누구도 깨기 어려운 기록'

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea hits a return during the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]그 누구도 배드민턴 '세계 최강' 안세영(24·삼성생명)을 막을 수 없다. 안세영이 무려 50연승을 질주하며 또 한번 프랑스오픈 정상에 올랐다.

안세영은 25일(이하 한국시각) 프랑스 파리에서 열린 푸살라 신두(인도)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승전에서 게임스코어 2대1(16-21, 21-11, 21-12)로 역전승했다. 안세영은 2019, 2024, 2025년에 이어 대회 3연패이자 프랑스오픈 통산 4번째 금메달을 목에 걸었다.

자신을 또 한번 뛰어넘었다. 이번 우승으로 안세영은 통산 48번째 국제대회 단식 타이틀을 거머쥐었다. 이 부문 역대 최다 우승 신기록을 또 갈아치웠다. 종전 기록은 인도네시아의 배드민턴 '전설' 수지 수산티(46승)가 보유하고 있었다. 안세영은 지난주 덴마크오픈에서 우승을 차지하며 이 기록을 새로 썼는데, 불과 한 주만에 자신의 기록을 경신했다.

Advertisement

압도적이다. 그는 올 시즌 개인전 10번째 금메달을 챙겼다. 특히 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·2위)에게 올 시즌 유일한 패배를 당한 이후로는 단 한 번도 패하지 않았다. 올해 67전 66승1패를 기록, 승률 98.5％에 달하는 경이로운 질주를 펼쳤다. 안세영은 지난 시즌 11개 대회 정상에 오르며 남녀 단식 통틀어 역대 한 시즌 최다 우승 타이기록을 작성했는데, 그 기록을 바꾸는 것도 가시권에 뒀다.

epa13330203 Winner An Se Young (R) of South Korea and finalist Sindhu Pusarla (L) of India celebrate on the podium following their Women's single final match at the Yonex French Open 2026 tournament at Arena Grand Paris in Paris, France, 25 October 2026. EPA/YOAN VALAT

마지막 상대는 신두였다. 안세영은 앞서 신두와 10차례 격돌해 모두 승리했다. 그러나 이날 경기 초반엔 상대에 흐름을 내주며 주춤했다. 신두가 큰 키(1m79)를 앞세워 안세영을 압박했다. 안세영은 결정적 순간 실책이 겹치며 흔들렸다. 11-11 동점 상황에서 3연속 점수를 내주는 등 좀처럼 기세를 올리지 못한 채 16-21로 밀렸다.

Advertisement

안세영은 물러서지 않았다. 2게임, 경기의 균형을 맞췄다. 그는 8-7 상황에서 3연속 득점하며 인터벌에 먼저 도달했다. 당황한 신두는 실수를 연발하며 흔들렸다. 안세영은 16-8, 더블 스코어를 만들었다. 기세를 올린 안세영은 차곡차곡 점수를 쌓으며 2게임을 챙겼다. 운명의 마지막 게임. 두 사람은 9-9, 팽팽하게 격돌했다. 안세영의 뒷심이 더 강했다. 그는 집중력을 끌어올려 6연속 득점을 따내며 승기를 잡았다. 여유롭게 리드를 유지하며 챔피언의 마침표를 찍었다.

Advertisement

앞서 일본의 '배드민턴스피릿'은 '안세영의 세계 랭킹 포인트는 가장 높아 손을 댈 수 없는 상황'이라며 놀라움을 금치 못했다. 이번 대회를 통해 안세영을 넘을 수 있는 것은 오직 안세영 뿐이라는 사실을 다시 한번 입증했다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea reacts at the awarding ceremony after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

Advertisement

경기 뒤 중국의 '넷이즈'는 '배드민턴 역사를 새로 써 내려가고 있는 안세영이 프랑스오픈에서도 정상에 올랐다. 올 시즌 10번째 우승이자 50연승이란 놀라운 기록을 달성했다. 단일 시즌 최고 승률 세계 기록 경신에도 한 걸음 더 다가섰다. 그는 지난해 77전 73승4패(승률 94.81%)를 기록했다. 안세영의 올 시즌 성적은 66승1패(승률 98.51%)다. 그는 올 시즌 13개 대회 우승에 도전할 기세다. 당분간 안세영 본인 외에는 누구도 깨기 어려운 기록이 될 것'이라고 했다.

안세영은 전영오픈 결승전 패배 이후 아시아선수권 5승, 우버컵 6승, 싱가포르오픈 5승, 인도네시아오픈 5승, 일본오픈 1승(부승으로 기권), 세계선수권 6승, 중국마스터스 5승, 아시안게임 단체 및 개인전 5승, 덴마크오픈 5승, 프랑스오픈 5승을 챙겼다.

Advertisement

이 매체는 '안세영의 우승이 다른 모든 선수들의 우승 횟수를 합친 것보다 많다. 안세영의 앞길을 가로막을 것은 이제 없다. 안세영이 거둔 슈퍼 750 대회 우승 횟수는 현재 활동 중인 다른 모든 선수들의 우승 횟수를 합친 것보다 많다. 천위페이(중국) 6회, 야마구치 아카네(일본) 5회 기록했다. 왕즈이(중국), 오호리 아야(일본), 랏차녹 인타논(태국), 신두는 각각 1회 우승했다. 이 선수들의 우승 횟수를 모두 합쳐도 15회에 불과하다. 현재 배드민턴계는 안세영을 빼놓고는 그 역사를 이야기할 수 없는 시대에 접어들었다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com